Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня: чистых районов стало больше

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в Приангарье возросло до 3719. Прирост заболевших за сутки – более двух сотен. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня покажет, в каких районах растет число заболевших, а где выздоровели все с диагнозом COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня: Иркутск в лидерах

Региональный центр по-прежнему занимает первое место по числу случаев заражения коронавирусом. Причем в большинстве случаев иркутяне заражаются друг от друга. По контакту «заразу» подхватили уже 841 человек. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 113 иркутян. Общее число заразившихся в столице Приангарья с начала распространения коронавируса – 1547. Выздоровели из них пока меньше трети – 409. Большее число летальных исходов течения болезни также приходится на региональный центр. В Иркутске от коронавируса умерли 11 человек, причиной смерти еще 13 иркутских пациентов с инфекцией стали иные тяжелые заболевания.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня: второй по числу заболевших – Усть-Кут

В Усть-Куте число заразившихся коронавирусной инфекцией перевалило уже за восемь сотен – на 11 июня там подтверждено 802 случая заболевания COVID-19. За сутки коронавирус выявили еще у 8 человек. Возросло здесь и количество смертей (плюс 1 за сутки): причиной смерти еще одного пациента стало другое тяжелое заболевание, не связанное с инфекцией. Выздоровели 209 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня: возросло количество районов без инфекции

На карте распространения коронавиурса в Иркутской области 11 июня чистых районов стало больше. Сегодня их 6. По-прежнему не тронутыми остаются Мамско-Чуйский, Киренский и Жигаловский районы. Там ни одного случая COVID-19. А вот еще в двух районах - Катангский и Казачинско-Ленский - и городе Киренск выздоровели все заболевшие.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня: смотрим количество заболевших в своих районах

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 июня. Фото: Правительство Иркутской области

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