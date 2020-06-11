2020-06-11T14:04:38+03:00
Общество

Мальчик Амур и девочка Россия родились в Иркутской области

Сотрудники Службы ЗАГС рассказали, какими редкими именами называли малышей в 2020 году в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Мальчик Амур и девочка Россия родились в Иркутской областиМальчик Амур и девочка Россия родились в Иркутской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Какое имя выбрать новорожденному? Об этом будущие родители начинают задумываться, когда ребеночек еще находится в утробе матери. Кто-то спрашивает у старшего ребенка «как назвать братика/сестренку?», кто-то выбирает имена в честь своих предков, кто-то ориентируется на церковный календарь – «святцы». Если уж совсем не могут определиться, как наречь нового человека, предоставляют это дело случаю - складывают разные имена в шапку, перемешивают и вытягивают один листочек с заветной надписью.

Некоторые родители, желая подарить ребенку необычную судьбу, придумывают крайне редкие имена. Так в Иркутской области на свет в этом году появились девочки Лукерия, Фартуна, Цветолина, Русалина, Ясения и даже Россия. Имена мальчишкам родители выбрали не настолько экзотические. Самые редкие и необычные из них такие - Амур, Кай, Добрыня, Моисей, Пантелеймон, Саян и Сварог.

Артемы и Софии – в лидерах

Всего же в Иркутской области за первые пять месяцев 2020 года родилось более 11 тысяч ребятишек - 5771 мальчик и 5465 девочек.

«Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остается Артем», - сообщает пресс-служба Службы ЗАГС Иркутской области. – «Артемов в Иркутской области стало на 343 больше».

Также в пятерке популярных мужских имен - Александр, Михаил, Иван и Дмитрий. Сашей нарекли своих сыновей 279 матерей, Мишенькой назвали 226 мальчишек. Имя Ваня приглянулось 202 семьям, а Димочек появилось на свет еще 195.

В лидерах среди женских имен все также остается София. 248 Сонечек, Софочек родились в Приангарье с января по май. Вторым по популярности именем для девочек оказалось Виктория. Викой теперь зовут 197 новорожденных в регионе, Марией - 196 маленьких сибирячек. 183 малышки получили имя Варвара, еще 182 - Милана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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