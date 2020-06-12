Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июня: эксперты сравнили уровень смертности, новых случаев и выздоровлений

Коронавирус в Иркутске, 12 июня. Ситуация в Приангарье весьма непростая. На 10 июня ( в связи с разницей часовых поясов в стране аналитические данные становятся известны спустя сутки), регион с 240 новыми случаями заражения оказался на 6 месте в стране, следом за Москвой, Подмосковьем, Свердловской областью, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Накануне, 11 июня, диагнозов COVID-19 поставили еще 214. Выздоровевших уже больше тысячи. Но и число случаев заражения подходит к 3800.

- Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас всё-таки большой прирост, - оценил ситуацию глава региона Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске, 12 июня: кто и как болеет

Половина из тех, кто находится сейчас в больнице – вахтовики. В Усть-Куте, нефтяное месторождение района стало эпицентром болезни, чуть больше 800 случаев и уже 2 смерти, одна именно от коронавируса, вторая от осложнений хронических болезней. Выздоровели больше 200 человек, но пока это явно меньше среднего уровня в регионе. Стало больше больных среди местных жителей, больше 40 человек заразился в результате контакта. На общее число случаев коронавируса влияет и рост числа заразившихся в Бодайбо –больше 320 человек. Здесь выздоровели около 50 вахтовиков. Впрочем, как объяснял эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов, все заразившиеся, если у них легкая форма болезни ( а она, по счастью, преобладает), будут в больнице не менее 2 недель, пока организм не справится с вирусом.

Коронавирус в самом Иркутске, по данным на 12 июня, это около 1600 случаев заражения. А, значит, вирус продолжает распространяться, не снижая оборотов. Местное распространение – соответственно около тысячи случаев. В пятерку районов, где много больных, входит Иркутский район и город Братск. Тем удивительнее накануне оказалось, что в регионе снова пять территорий, где нет вируса – Мамско-Чуйский, Жигаловский, а также Киренский, Казачинско-Ленский, Жигаловский. Здесь все выздоровели.

Коронавирус в Иркутске, 12 июня: эксперты сравнили смертность

Смертность от коронавируса в Приангарье составляет 0,57% . Данные по летальности COVID-19 в Приангарье и Сибирском федеральном округе на 11 июня проанализировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Этот показатель вычисляется в процентах, соотносится число умерших и заболевших, поэтому не зависит от размера и населенности региона.

В Приангарье показатель летальности один из самых низких показателей в СФО, меньше только в Туве (0,10%) и в республике Алтай. Последняя остается единственным регионом в Сибири, где не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса с начала пандемии. Таких в России всего четыре — кроме республики Алтай в список входят Сахалинская, Курганская области и Ненецкий автономный округ.

Кстати, в Сибири показатель смертности от коронавируса существенно ниже(0,85%), чем в России в целом (1,30%). Ни в одном регионе СФО смертность от коронавируса не превысила общероссийский показатель. Самая высокая летальность коронавируса в РФ в Дагестане(4,93%), всего показатели превышают общероссийский в пятнадцати регионах страны.

Уровень смертности в Сибири. Фото: ИКЦ.

Коронавирус в Иркутске, 12 июня: эксперты сравнили прирост больных

В Приангарье в минувшие две недели ежедневный прирост случаев коронавируса был выше, чем в РФ и СФО. Это вы можете видеть и сами на графике, который представлен информационным центром по коронавирусу. На графике показан ежедневный процент прироста выявленных случаев коронавируса по отношению к предыдущему дню в России в целом, в Сибири и в Иркутской области. Этот график позволяет увидеть, как развивалась эпидемическая ситуация в стране, округе и регионе в последние две недели.

Смотрим. Общероссийские показатели ежедневного прироста в период с 27 мая по 10 июня демонстрируют небольшое, но снижение — с 2,3% до 1,7%. В Сибири прирост существенно выше общероссийского, тенденция пока нестабильна.

В Иркутской области пока определенной тенденции не просчитывается. Число больных то растет, то снова падает.

Если 10 июня прирост выявленных случаев составляет 5,9% (в этот же день в РФ — 1,7%, в СФО — 3,8%), то неделю назад 3 июня он составлял 5,5% (в РФ был 2%, в СФО — 3,7%), а две недели назад - 5,4% (в РФ был 2,3%, в СФО — 4,4%).

Темпы прироста больных в Иркутской области Фото: ИКЦ.

Коронавирус в Иркутске, 12 июня: 27% от всех заболевших COVID-19 в Иркутской области уже выздоровели

Это очевидно. Процент выздоровевших в регионе – около трети. Причина в том, что растет не только число выздоровевших ( а в последнее время происходит именно это), но и новых случаев заражения. А вот как выглядит ситуация ( данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) ) в сравнении с другими регионами Сибири и всей страны.

Наименьшее число выздоровевших от общего числа подтверждённых диагнозов пока в Туве - там официально зафиксировано 19% случаев выздоровления. Самый высокий показатель среди регионов Сибири в Хакасии — 71% .

В целом в регионе вылечились от коронавируса около 9 тысяч человек, это 39%. По всей стране, где процесс начался раньше и плато уже зафиксировано, этот показатель - 51%.. В число регионов РФ с самыми высокими долями выздоровевших входят Татарстан (96%), Северная Осетия (92%) и город Севастополь (85%).

Уровень выздоровлений в Сибири. Фото: ИКЦ.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 12 июня.

- Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас всё-таки большой прирост, - отметил Игорь Кобзев.