2020-06-12T14:48:18+03:00
Общество

50-метровый триколор и колонна из автомобилей: вспоминаем все самые яркие моменты празднования Дня России в Иркутске

Пусть в этом году провести праздник не удалось из-за коронавируса, мы можем насладиться воспоминаниями о прошлых торжествах
Анна ПОПОВА
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50-метровый триколор и колонна из автомобилей: вспоминаем все самые яркие моменты празднования Дня России в Иркутске50-метровый триколор и колонна из автомобилей: вспоминаем все самые яркие моменты празднования Дня России в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 июня по всей стране должны были пройти праздничные мероприятия в честь Дня России. Однако из-за пандемии коронавируса о массовых мероприятиях пришлось забыть. В июне иркутяне не смогли отпраздновать День города, а теперь еще и День России пришлось отменить. Но не стоит расстраиваться - ведь мы можем вспомнить все самые яркие моменты праздников прошлых лет! Надеемся, что эта позитивная подборка фотографий поднимет вам настроение сегодня.

50-метровый триколор традиционно проносят по центральным улицам Иркутска 12 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

50-метровый триколор традиционно проносят по центральным улицам Иркутска 12 июняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наверное, самый узнаваемый атрибут такого праздника, как День России - это, конечно же, флаг нашей страны. По традиции в этот день по улицам городов проходят колонны с длинными полотнами в цветах триколора. Таким образом, они формируют огромный российский флаг. В Иркутске обычно его длина достигает 50 метров.

Во главе колонны - барабанщицы из Восточно-Сибирского института МВД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во главе колонны - барабанщицы из Восточно-Сибирского института МВДФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кстати, триколор можно формировать не только из разноцветных полотен, но и из...автомобилей! В 2018 году в честь Дня России в областном центре впервые собралась колонна более чем из 30 автомобилей, которые также выстроились в белую, синюю и красную шеренги, образуя гигантский флаг нашего государства. Идея так понравилась иркутянам, что ее повторили и на следующий год.

Впервые колонна из автомобилей в цветах российского флага поучаствовала в праздновании 12 июня в 2018 году. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Впервые колонна из автомобилей в цветах российского флага поучаствовала в праздновании 12 июня в 2018 году. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

И с тех пор участие автомобилистов в Дне России стало традицией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И с тех пор участие автомобилистов в Дне России стало традициейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всем известно, что Россия - страна многонациональная. И 12 июня в Иркутске традиционно проходит фестиваль национальных культур, который провозглашает дружбу народов и уважение жителей нашей страны к традициям каждого из народов, проживающих на ее огромной территории.

Фестиваль национальных культур напоминает о том, сколько народов живет в нашей огромной стране Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фестиваль национальных культур напоминает о том, сколько народов живет в нашей огромной странеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фестиваль представители различных культур приходят в традиционных нарядах и головных уборах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фестиваль представители различных культур приходят в традиционных нарядах и головных уборахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот мы и вспомнили самые яркие моменты празднования Дня России прошлых лет. Надеемся, что в следующем году иркутяне смогут отметить его с тем же размахом, что и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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