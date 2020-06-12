Спустя несколько месяцев коронавирус не думает отступать - количество заразившихся им жителей региона продолжает расти. По состоянию на 12 июня в Иркутской области зарегистрировано 3913 случая COVID-19. Из них полностью выздоровели 1072 человека, 19, к сожалению, скончались. Еще 19 человек, которым поставили диагноз "коронавирус", умерли от других серьезных заболеваний. Если вы хотите узнать, в каких районах наблюдается наибольший прирост заболеваемости, то для вас - карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 июня: большая часть заразившихся находится в трех районах. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 июня показывает, что наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в областном центре - здесь 1635 случаев заражения COVID-19. При этом 436 из них уже выздоровели и выписались из инфекционной больницы. Жертвами вируса стали 12 человек, еще 13 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

На втором месте по количеству заболевших находится Усть-Кут - там зарегистрировано 819 случаев коронавируса. Большую часть пациентов с этим диагнозом составляют вахтовики, которые приехали на север на заработки - их 563. На сегодняшний день выздоровели 211 человек. 1 человек умер от COVID-19, еще 1 - от иных заболеваний. Об этом нам говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 июня.

На третьем месте по числу случаев заражения опасным вирусом находится Иркутский район - там их 354. При этом здесь не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, зато выздоровевших предостаточно - 179. Немного отстает от этого муниципального образования Бодайбо, где зарегистрировано 336 заболевших COVID-19 за все время. Опять-таки большая часть из них - это вахтовики, которых 274. 60 человек уже пошли на поправку и выписались из медицинских учреждений, 1 человек скончался от коронавируса.

В остальных муниципальных образованиях региона ситуация не такая критическая. В большей части из них зафиксировано не больше 100 заразившихся COVID-19. Также есть и полностью выздоровевшие Катангский, Казачинско-Ленский и Киренский районы, в которых были единичные случаи заболевания и пациенты с этим диагнозом уже давно выписались. А вот Жигаловский район по-прежнему остается единственным муниципальным образованием, в котором еще не появилось ни одного больного коронавирусом.