2020-06-12T21:56:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня: прирост случаев за неделю в регионе 44%

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня: прирост случаев за неделю в регионе 44%.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня: прирост случаев за неделю в регионе 44%.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске, 13 июня. Иркутская область замыкает десятку по числу зараженных инфекцией, сразу после Красноярского края и Тувы. И, к сожалению, далека от топа по выздоровевшим ( эти данные опубликованы накануне). Тем временем число случаев заболевания в регионе уже около 4 тысяч, в больницах больше 2800. По-прежнему половина заболевших это вахтовики. Умерли 37 человек, из них 19 — от осложнений других заболеваний на фоне COVID-19 .

Коронавирус в Иркутске, 13 июня: число случаев инфекции за неделю выросло в 1,4 раза

Это подсчеты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Здесь проанализировал рост заболеваемости COVID-19 в сибирских регионах за неделю с 6 по 12 июня. В Иркутской области за это время было поставлено 1114 диагнозов COVID-19 , прирост составил 44%. А всего количество тех, кому поставили этот диагноз, выросло в 1,4 раза.

Это много. Один из самых высоких показателей в Сибири, ситуация объективна, объясняется ростом заболевших и среди вахтовиков, и среди местного населения. Выше на прошедшей неделе он был только в Туве, где составил 1, 6 раза. Тем не менее, как отмечается, интенсивность распространения эпидемии немного снизилась — до этого две недели подряд (по данным на 29 мая и 5 июня) измерения показывали прирост в 1,7 раза.

Показатель прироста больных в Сибири( рост в 1,3 раза) на прошедшей неделе превышал общероссийский ( рост в 1,1 раза). Только в одном регионе скорость распространения эпидемии не превышает общероссийскую — Хакасия, которая одной из первых в СФО пережила подъем заболеваемости, также продемонстрировала прирост в 1,1 раза.

По данным Роспотребнадзора, в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии обнаружили около 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В больницах - около 9,2 тысячи человек с COVID-19, выздоровели более 9 тысяч жителей. С начала эпидемии умерли 200 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июня.

Коронавирус в Иркутске, 13 июня: в областном центре около 1700 случаев

По точным данным, которые были известны накануне, на областной центр приходится 40% всех зарегистрированных случаев заболевания в регионе -1633. Из этого числа выздоровели 433 человека, примерно 25%. Заражаются жители города давно не от приезжих, а от обычных контактов во время походов в магазин и поездок в транспорте. Это и неудивительно — ведь болен каждый 500-ый житель.

Поэтому горожанам упорно говорят об осторожности, дезинфекции и масочном режиме. К сожалению, в супермаркетах и маршрутках уже большинство людей без всяких средств защиты.

Коронавирус в Иркутске, 13 июня: о ситуации на вахте

На месторождениях в Усть-Кутском районе и в Бодайбо работают тысячи человек, и инфекция «пошла по цепочке». Но, при этом, все-таки работающие вахтой люди, во-первых, крепкие и здоровые мужчины, относительно легко переносящие инфекцию, во-вторых, сами поселки находятся вдали от больших городов и достаточно изолированы. В том же Усть-Куте по-прежнему больше 800 случаев инфекции, но и больше 200 выздоровевших. Если число заразившихся среди вахтовиков не будет расти, то достаточно скоро этот очаг заражения сойдет на нет, ситуация здесь поставлена под контроль. В Бодайбо число заразившихся приближается к 350 и уже вплотную приблизилось к показателю Иркутского района, у которого третья позиция по числу инфицированных. Но весьма серьезна ситуация в Братске, где количество больных уже приближается к 200. Ангарск держится на уровне около 80 случаев. Учитывая близость города к Иркутску ( и экономическую, и географическую), это просто отлично.

Коронавирус в Иркутске, 13 июня: подробнее о Братске

Братск. Здесь число заболевших растет и достаточно быстро. Как комментируют ситуацию в городском оперштабе, она «контролируется, но остается напряженной». Главным источником распространения заболевания в Братске стали больницы. Сейчас ГБ № 3 и ГБ № 5 на карантине, на изоляции кардиохирургическое отделение ГБ № 2 и хирургическое отделении ГБ № 1, на особый режим работы переведен гемодиализный центр.

Как сообщает оперштаб, всего около 50 медиков и других работников больниц заразились сами и передали инфекцию своим родным. Заболевшие попали в больницу на лечение COVID-19, остальные дома на самоизоляции.

Врачи проанализировали, как именно подхватили инфекцию жители. Выяснилось, что большинство заразившихся были уверены, что их вирус минует, и поэтому игнорировали маски. Горожане, оказавшись на больничной койке, вспоминали — кто-то не надевал ее в магазине, кто-то в автобусе, кто-то в подъезде. Многие надевали неправильно, прикрывая только рот. Не задумывались о дистанции. Сейчас среди заболевших горожан очень много достаточно молодых людей.

На выходных в Братске объявлена генеральная уборка. Все магазины, все офисы и предприятия должны провести максимальную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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