Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня: две первых смерти от COVID-19 зафиксировано в Братске

На утро 13 июня в Иркутской области было выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались от Covid-19. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня, оба смертельных случая за последние сутки зафиксированы в Братске. Причем, пациенты умерли именно от Covid-19. До сегодняшнего дня жертв непосредственно коронавируса в Братске не было, умирали только пациенты, у которых коронавирус вызвал осложнения основных заболеваний – таких жертв было три. Сейчас же, по общей статистике, в Братске умерло уже пять пациентов с коронавирусом.

Кроме того, за сутки, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, в Братске было выявлено 34 новых случая заражения Covid-19. Сейчас там болеет коронавирусом 222 человека.

Помимо Братска новые случаи Covid-19 за сутки были выявлены еще в 16-ти муниципалитетах. Больше всего – в Иркутске. Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня, Иркутск лидирует по числу зараженных. На утро 13 июня больных в областном центре стало больше на 98 человек, 87 среди них – контактные случаи. Но и выздоровело в Иркутске больше всего людей – 444 человека, а за сутки – восемь. В больницах областного центра остается 1 733 пациента.

Второе место по количеству больных коронавирусом по-прежнему занимает Усть-Кут. Там сейчас болеет 820 человек, большинство из них – вахтовики, их 559 человек. Выздоровело за сутки в Усть-Куте четыре человека, а всего справилось с заболеванием уже 215 человек. Отрадно, что за сутки в городе был выявлен только один новый случай Сovid-19.

Нет коронавируса на сегодняшний день только в пяти районах Иркутской области. Фото: оперштаб при министерстве здравоохранения Иркутской области

В Иркутском районе, который замыкает тройку лидеров по числу выявленных случаев коронавируса, за сутки заболевание подтверждено у 32 человек. Из вновь выявленных случаев 22 – контактные и десять случаев заболевания было выявлено у прибывших в регион людей из других территорий. В общей сложности в Иркутском районе болеет 386 человек.

Кроме этого, новые случаи заражения коронавирусом, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, за сутки были выявлены в Баяндаевском районе – плюс семь новых случаев, в Эхирит-Булагатском районе и Свирске – по шесть новых случаев. По четыре больных на 13 июня прибавилось в Бодайбо и в Ангарске, по три – в Братском, Куйтунском, Усольском районах и в Усолье-Сибирском, по два – в Слюдянском и Шелеховском районах. Еще один новый случай инфекции был зафиксирован в Аларском районе.

Нет коронавируса на сегодняшний день только в пяти районах Иркутской области: Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском и Жигаловском. При этом, больные в первых трех районах давно вылечились, а в Мамско-Чуйском и Жигаловском районах вообще не было зафиксировано ни одного больного Covid-19.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня.