2020-06-13T15:16:49+03:00
Общество

Культурный центр в родном селе планирует построить скульптор Даши Намдаков

Мастер будет обучать в нем своему ремеслу сельских ребятишек
Мария ОСИПОВА
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Культурный центр в родном селе планирует построить скульптор Даши Намдаков. Фото: министерство культуры Забайкальского краяКультурный центр в родном селе планирует построить скульптор Даши Намдаков. Фото: министерство культуры Забайкальского края
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Всемирно известный российский скульптор Даши Намдаков собирается построить на своей малой родине, в маленьком селе Укурик в Забайкальском крае, культурный центр. В нем мастер планирует не только заниматься творчеством, но и обучать детей искусству резьбы по камню и литью из бронзы. Скульптор уже договорился с правительством Забайкальского края о поддержке и с московскими архитекторами – о разработке проекта.

- Когда был молодой, хотелось завоевывать мир. Сейчас необходимо подумать о корнях, помочь своей малой родине, - говорит Даши Намдаков.

По задумке скульптора, культурный центр начнется с небольшой мастерской, которая будет располагаться на берегу реки Хилок в нескольких километрах от села. Сначала там будут обучаться ремеслу сельские ребятишки, а в последствии на базе мастерской откроется культурный центр, где можно будет реализовывать крупные международные проекты.

- Открытие мастерской и создание на ее базе культурного центра даст селу новую жизнь, - убежден мастер. – Ведь сегодня из-за отсутствия рабочих мест многие из деревни уезжают, а те, кто остается, разводят хозяйство и занимаются ремеслом.

На этом месте планирую построить культурный цент. Фото: министерство культуры Забайкальского края

На этом месте планирую построить культурный цент. Фото: министерство культуры Забайкальского края

Село Укурик – единственное по всей округе бурятское поселение. В нем живет всего около 130 человек, поэтому создание культурного центра призвано вывести населенный пункт из упадка. Накануне в селе побывала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова, которая обсудила с Даши Намдаковым детали будущего проекта.

- Мы приняли решение поддержать идею, - цитирует пресс-служба министерства культуры Забайкальского края Татьяну Цымпилову. – Первым этапом в создании культурного комплекса станет возведение модульного здания мастерской. На это будет выделено 10 миллионов рублей.

По словам министра, на строительство направят деньги, сэкономленные в результате конкурсных процедур мероприятий плана социального развития центров экономического роста. Если краевые власти и архитекторы успеют подготовить все документы, то мастерская появится в селе уже в этом году. В ближайшее время московское архитектурное бюро займется разработкой дизайна проекта здания.

В дальнейшем руководство Забайкальского края и минкультуры региона планируют полностью создать инфраструктуру центра – провести электричество, связь, интернет, благоустроить территорию. В селе надеются, что будущий культурный центр сможет принимать у себя крупные международные фестивали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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