Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июня: режим самоизоляции продлен, по числу больных регион в топе по Сибири

Коронавирус в Иркутске, 14 июня. Регион по-прежнему, вместе с Красноярским краем, удерживает место в первой десятке по стране по числу зарегистрированных за сутки больных коронавирусом. Печальное лидерство, особенно если учесть, что Приангарье застолбило за собой одну из лидирующих позиций по «валу» больных и в Сибири.

Коронавирус в Иркутске, 14 июня: режим самоизоляции продлен

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Такое сообщение появилось накануне и было вполне ожидаемым из-за исключительно высокого роста количества заразившихся за последнюю неделю. Как мы сообщали накануне, по подсчетам Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, он составил 44%.

По последним данным, в регионе уже около 4200 случаев коронавируса, в больницах три тысячи человек. Выздоровело пока только 25% - около 1100 жителей региона.А умерли 39, из них непосредственно от коронавируса -20. По общему числу больных регион практически догнал Новосибирскую область., за которой — второе место по количеству заразившихся после Красноярска. А если учесть, что темпы роста у нас выше, еще день-другой - и печальная пальма первенства вместе с вторым местом по региону будет за Приангарьем.

Накануне снят режим самоизоляции в Хакасии, где практически перестала прирастать статистика, Бурятия объявила свободный въезд, без двухнеденельной самоизоляции. К сожалению, Иркутская область сегодня от отмены ограничений на туризм и работу общепита дальше, чем неделю назад.

Коронавирус в Иркутске, 14 июня: Роспотребнадзор напоминает о необходимости масок

Режим самоизоляции продлен для пожилых, для больных, для тех, чьи предприятия не работают и кто может работать удаленно без ущерба для производства. Можно верить или не верить в опасность вируса, но нельзя отрицать очевидного — маска при эпидемии вирусного заболевания необходима.

«Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в том числе это связано с тем, что граждане не соблюдают режим самоизоляции, не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что все, кто находится на территории региона, обязаны при посещении магазинов и других помещений, организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания», - напоминает пресс-служба ведомства.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Но они эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (социальная дистанция 1,5 – 2 метра, частое мытье рук, дезинфекция предметов).

Коронавирус в Иркутске, 14 июня: выходные горожане проводят на Ольхоне

И можно наверняка ожидать очередной вспышки заболевания через 10 дней после выходных и массового общения на острове , к 22-24 июня. Эпидемиологи достаточно уверенно говорили о вероятности такого исхода после майских праздников в Иркутске. И, увы, прогноз сбылся, потому что эпидемия любого ОРВИ подчиняется общим закономерностям. При этом сам отдых на природе — только на пользу иммунитету и хорошему самочувствию, но не столь большим количеством людей. Тут выиграют те, кто отдыхал уединенно, семьями,еду брал с собой.

Власти Ольхона размышляли о возможности вообще не пускать туристов на остров, потому что понимают неизбежность заражения местных жителей. Но по закону, если не объявлен карантин, сделать этого нельзя. Кроме того, туристы едут на остров с разрешениями от Прибайкальского нацпарка на индивидуальные поездки. Подробнее о ситуации с массовым туризмом на Ольхон читайте здесь

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 июня.