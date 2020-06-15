«Великая Победа - Стена Памяти»: поэт Иосиф Уткин писал стихи на фронте

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Наш земляк, поэт Иосиф Уткин, воевал еще в Гражданскую войну, и в 1941-м ушел на фронт сразу же. В сентябре во время сражение его ранило осколком мины, оторвало четыре пальца руки. И даже в госпитале он продолжал писать. Меньше, чем через полгода, вышли две книги фронтовой лирики – стихи и песни о войне. В 1942-м он снова оказался на фронте в качестве военного корреспондента, участвовал в боях. В ноябре 1944-го Иосиф Уткин погиб в авиакатастрофе неподалеку от Москвы.

О сибиряках – участниках Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».