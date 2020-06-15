2020-06-15T13:36:09+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: фронтовая песня «У деревни Крюково»

Музыка помогала выстоять в бою, а после – сохранить память о героизме солдат
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: фронтовая песня «У деревни Крюково»«Великая Победа - Стена Памяти»: фронтовая песня «У деревни Крюково»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Во время Великой Отечественной войны не было боев незначительных. Каждое поселение, которое отстояли у врага, - это маленький шаг к Великой Победе. Поэтому бой за некую деревню Крюково в 1941-м поэт Сергей Островский и композитор Марк Фрадкин увековечили в песне. Первыми ее исполнили ансамбль «Самоцветы» и группа «Пламя». Эти строки напоминают, как сложно и важно было защитить каждый уголок Родины:

«Будут плакать матери ночи напролёт,

У деревни Крюково погибает взвод

Не сдадут позиции, не уйдут назад

Их в живых осталось только семеро молодых солдат…»

О культуре, связанной с Великой Победой - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: о песне «У деревни Крюково»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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