2020-06-15T07:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: рекордное число заразившихся, регион приближается к 20 месту в стране

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Иркутске на 15 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: рекордное число заразившихся, регион приближается к топу -20 по стране.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: рекордное число заразившихся, регион приближается к топу -20 по стране.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 15 июня. Сегодня рекорд заражений -319 случаев. Уже несколько дней подряд регион попадает в десятку по стране по числу заболевших. Накануне в общем списке заболевших Иркутская область была на 23 позиции. Но сегодня обошла по количеству случаев Новосибирскую область, которая завершала эту самую двадцатку. В этом регионе которой гораздо более низкий темп прироста (сегодня там значится 4394 случая. И сейчас уже Приангарье на втором месте в Сибири с 4568 больных. Не случайно самоизоляцию в регионе продлили до 21 июня.

Очень важно и то обстоятельство, что среди 319 заболевших - все контактные, и только один вахтовик. Заразились местные жители, прежде всего из самого областного центра, где число заболевших постепенно приближается к отметке 2 тысячи. Коронавирус в Иркутске 15 июня набирает обороты и все дальше отстраняет снятие ограничений на туризм и нормальную работу кафе и ресторанов.

«В больницах сейчас 3330 пациентов с коронавирусом, у 31 из них заболевание протекает в тяжелой форме, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – В том числе 1425 вахтовиков и 180 человек, переведенных из обсерваторов».

Отметим, как падает процент заразившихся среди рабочих, приехавших на вахту. Совсем недавно они составляли больше половины больных, сейчас перевес пошел в сторону местного населения.

Выздоровели за минувшие сутки 68 заболевших. Общее число вылечившихся– 1199 человек или каждый четвертый. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. 20 человек скончались от коронавируса, причиной смерти еще 19 с диагнозом COVID-19 стали другие тяжелые заболевания.

Коронавирус в Иркутске, 15 июня: быстрее всего растет число заражений в областном центре и пригороде

Количество заразившихся быстрее всего растет в областном центре, где население упорно ходит даже без масок. За сутки здесь стало больше на 193 больных, то есть Иркутск взял на себя больше половины новых случаев коронавируса. В пригороде такая же ситуация. Здесь больных стало на 37 человек больше. Большой прирост новых случаев показали также Свирск (+17) и Эхирит- Булагатский район (+13). В Усть-Куте на 12 случаев выросло число заражений, здесь стало болеть больше горожан.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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