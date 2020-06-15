2020-06-15T07:32:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: Приангарье на 2 месте в Сибири по числу заражений

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня свидетельствует, что быстрее всего число больных прирастает в областном центре и пригороде
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: Приангарье на 2 месте в Сибири по числу заражений.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: Приангарье на 2 месте в Сибири по числу заражений.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня. За прошедшие сутки регион совершил очередной «рывок» - больных стало больше на 319 человек и только один из этого числа вахтовик. Накануне прирост был тоже большой, 206 случаев, и рабочих, приехавших на север, в списке заразившихся за сутки не было вообще. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования – 4568. И это второе место по общему числу случаев в Сибири, следом за Красноярском. В Новосибирской области на сегодня 4394 случая. Более того, по количеству больных на 100 тысяч населения ( этот показатель считается основным), регион тоже готов подвинуть Новосибирск. В больницах сейчас 3330 пациентов.

Рассматриваем подробно карту распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: где нет больных

Север держится, несмотря ни на что. Нет больных в Жигалово и на Маме. Нет новых случаев болезни и очагов заражения в Казачинско-Ленском, Катангском и Киренском районах. То, что эти территории мало населены, здесь только в плюс. В густонаселенном Иркутске инфекция распространяется исключительно быстро.

Кроме этих территорий, есть и другие, где немного случаев заражения. До пяти заболеваний зафиксировано на территории Балаганска, Ольхона, Зимы и Зиминского района ( за исключением Саянска, здесь 12 больных), Качуга, Черемховского, Чунского, Усть-Илимского и Тулунского районов. Пять больных сегодня в Нукутах и городе Тулуне ( общее число случаев заражения здесь больше, но люди выздоровели).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: больше всего заражаются в Иркутске и пригороде

Иркутск и Иркутский район входят и в пятерку самых опасных по коронавирусу в регионе. По общему числу заражений на первом месте с 1996 случаями областной центр, следом по традиции Усть-Кут -832, в Иркутском районе 430 больных, в Бодайбо 340. Но при этом в областном центре за сутки заболели еще 193 человека, в пригороде — 37, в Усть-Куте — 12 ( это местные жители), а в Бодайбо новых случаев нет и вчера тоже не было.

Большой прирост, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня, показывает Эхирит-Булагатский район — плюс 13 больных, всего 111. В Ангарске количество заразившихся тоже выросло на 13 случаев и достигло 104. Сильно «прибавил» маленький Свирск — сразу на 17 случаев заражения, всего — 68. А вот в Братске ситуация стабильна- лишь один новый сучай, общее число — 234.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня лишний раз дает понять, что дискуссии по поводу того, надо ли носить маски в транспорте и магазинах бессмысленны и даже вредны. Надо. Особенно в крупных населенных пунктах. Дистанция обязательна.

Смотрите карту распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня по районам.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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