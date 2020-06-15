«Безопасные и качественные дороги»: как нацпроект реализуют в Иркутской области

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области в 2020 году идут работы на 92 объектах, общей протяженностью 324,41 км, включая 10 объектов (36,16 км) со сроком ввода в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

В регионе предстоит построить и реконструировать 52,5 км. Это около 30 километров автодороги «Киренск – Казачинское» в Казачинско-Ленском районе, 20 километров трассы «Жигалово – Казачинское» в Жигаловском районе и участки в городских агломерациях.

На 234 километрах проведут ремонт, в том числе капитальный. В планах – реконструкция двух мостов через реку Куда на автомобильной дороге «Иркутск – Оса - Усть-Уда» в Иркутском районе и через реку Ей на автомобильной дороге «Залари – Жигалово» в Нукутском районе. Также специалисты заменят дорожное покрытие, бордюрное ограждение, приведут в порядок тротуары в городских агломерациях.

Общая стоимость мероприятий составляет 8 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 5,4 млрд рублей – из областного, 644,4 млн рублей предоставили местные бюджеты.

В дополнение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Иркутской области из средств федерального бюджета планируется выделить 400 млн рублей. Это позволит отремонтировать еще 27 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, планируемых к завершению в 2021 году: «Тыреть - Залари - Жигалово» в Заларинском районе, «Большежилкино – Култук» в Усольском районе, «Ангарск – Тальяны» в Ангарском городском округе.

В рамках нынешнего дорожного сезона в Иркутске предстоит отремонтировать 26,3 км автодорог, в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове - 3,8 км, в Усолье-Сибирском - 10,6 км, в Братске - 5,8 км.

Фото: bkdrf.ru

Как отметила Светлана Свиркина, исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона, самый большой объем работ приходится на Иркутск – 23 объекта, среди которых начавшаяся в 2019-м реконструкция путепровода по улице Джамбула, капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Култукской, реконструкция участка улицы Карбышева и улицы Ушаковской – от Карбышева до Лесной.

В Ангарске запланировано 15 объектов ремонта. Здесь предусмотрено обновление самой оживленной улицы города – Ленина, на участке от проспекта Карла Маркса до площади железнодорожного вокзала. Протяженность дороги - 1,6 км.

В Шелехове в рамках национального проекта приведут в нормативное состояние шесть дорог местного значения, общей протяженностью около 4 км. На улицах Ленина, Пархоменко, Матросова, Энергетиков, Котовского и Орловских Комсомольцев не только обновят дорожное полотно, но и установят 976 металлических пешеходных ограждений, 234 дорожных знака, 11 «лежачих полицейских» и два светофора. Кроме того, по улицам Ленина, Пархоменко и Котовского будет решена проблема освещения.

В Усолье-Сибирском запланировано отремонтировать десять объектов. Среди них улица Серегина, где работы стартовали в начале мая. Согласно проекту, после ремонта улица станет шире и безопаснее. В текущем году в Усолье предусмотрен и ремонт автомобильной дороги по улице Стопани, который включает замену асфальтобетонного полотна и бордюров, установку дорожных знаков, создание нового остановочного пункта. Протяженность участка составляет один километр.

В Братске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы идут на 6 улицах. В том числе, начинается капитальный ремонт улицы Комсомольской, одной из главных и самых загруженных в центральной части Братска. Протяженность всего участка от улицы Пихтовой до Гагарина составляет более 2 км. В этом году начнутся работы на участке от Пихтовой до Подбельского, протяженностью 535 метров. Площадь дорожного покрытия составит 14 тысяч кв. метров. Здесь полностью будут заменены дорожное полотно и тротуары, появятся ливневая канализация, новые дорожные знаки и светодиодное освещение.

Также в Иркутской обл

Фото: bkdrf.ru

асти в рамках нацпроекта ремонтируют дороги к школам и детским садам. Работы идут на 28 участках, общей протяженностью 31,5 км, расположенных в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове.

В Иркутске на всем протяжении будет отремонтирована улица Желябова, где расположен Дом детского и юношеского творчества. В порядок приведут отрезки улиц Сибирских Партизан, Четвертой Железнодорожной, Красноказачьей, Ядринцева, Депутатской, Безбокова, Сурнова. Длина самого большого ремонтируемого участка составляет 2,3 км - это улица Вампилова, которая ведет к школе № 35.

Ремонт дорог к образовательным учреждениям в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет в 83 регионах страны. Наибольшее число объектов – в Иркутской, Московской, Кировской областях и в Краснодарском крае.

НАША СПРАВКА

В 2020 году в Иркутской области приведут в нормативное состояние 219 километров дорог регионального значения и 67,3 километра – местного. Иркутск - 26,3 км.

Ангарск - 20,8 км.

Шелехов - 3,8 км.

Усолье-Сибирское - 10,6 км

Братск - 5,8 км.

https://bkdrf.ru/map/irkutsk