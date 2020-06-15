Иркутская область на 15 месте в рейтинге благосостояния регионов страны

Конечно, все рейтинги относительны и не могут учитывать реального положения дел в каждой конкретной семье. Однако они показывают, какой регион богаче, а какой беднее, в каком у его жителей больше возможностей получить доход и сделать карьеру. Именно это и демонстрирует рейтинг благосостояния регионов РФ. И в этом рейтинге, где на первых позициях нефтяные северные регионы - Ямал, Сахалин, Югра и обе столицы - Москва и Санкт-Петербург, Иркутская область оказалась на 15 месте, опередив даже Красноярский край, который "занял" 16 место.

Сразу вопрос. Как составляли рейтинг. Для этого: брали среднюю зарплату по региону (без налогов), умножали на два. Потом вычитали из этой суммы прожиточные минимумы на маму-папу и детей. Но и это еще не все. Остаток скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен. Конечно, в реальности расходы выше ( корзина все не учитывает), а доходы - наоборот, могут быть ниже. Так что данные, которые получились, весьма средние.

"В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысяч рублей", - сообщают составители рейтинга из РИА Новости.

Надо сказать, не так и мало. Скажем, на Ямале, который уже 9 лет подряд лидер рейтинга, на расходы остается куда большая сумма - 88,5 тысяч рублей, на Сахалине - 72,7 тысяч рублей, в Москве, которая замыкает тройку -. 65,8 тысяч рублей, в семьях Санкт-Петербурга — 57,3 тысяч рублей.

Менее 10 тысяч остается в десяти регионах страны. Это Калмыкия (9 тысяч), Брянская область (8,9 тысячи рублей), Республика Дагестан (8,3 тысячи рублей), Республика Ингушетия (8,1 тысячи рублей), Алтайский край (7,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чечня (4,2 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (-1,02 тысяча рублей).

Если ребенок в семье один - дела получше, но в целом меняются мало. Эксперты сделали вывод, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается.

Что касается регионов Сибири, то Красноярский край (16 место) , где у семей с двумя детьми может остаться 33 тысячи 347 рублей ( это максимум) и Иркутская область ( 15 место) и 33 984 в остатке, Кемеровская область (12 место) и 34 990 на расходы -явно относятся к богатым регионам. Конечно, в каждом из них люди живут по-разному. Доходы в Забайкальском крае пониже. Чита на 27 месте в рейтинге, и в семье, при идеальной ситуации, может оставаться 25 853 рубля. Бурятия - на 38 месте, и чисто теоретически у семей на расходы сверх минимума будет 25 853 рубля. А Новосибирск - на 45, с максимальным остатком 20 тысяч 165 рублей.

заметим еще раз - подсчеты исходят из теоретического предположения, что оба супруга зарабатывают по средней зарплате ( а она тем выше, чем больше в регионе доля населения северных территорий, нефтяников и золотодобытчиков), а тратят - положенный минимум, что тоже не совсем реально.