2020-06-15T12:56:44+03:00
Общество

Росгвардейцы в Усть-Илимске спасли 2-летнюю девочку, которая чуть не упала с балкона

Ее трехлетний брат сейчас в реанимации, а с матерью разбираются следователи
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Росгвардейцы в Усть-Илимске спасли 2-летнюю девочку, которая чуть не упала с балкона.Росгвардейцы в Усть-Илимске спасли 2-летнюю девочку, которая чуть не упала с балкона.
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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа многоэтажки в Усть-Илимске на тротуар прямо на глазах прохожих. Охая и ахая, соседские бабушки набрали «03» и одновременно позвонили в полицию. На балконе этой квартиры они увидели еще и его сестру, которая тоже могла вот-вот упасть, стоя на перилах. Получив сообщение о ЧП, экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы, немедленно выехал на место. К тому времени «Скорая» уже включила мигалки, отвозя в реанимацию мальчика.

Не раздумывая ни секунды, сотрудники Росгвардии бросились к дому. Двери в квартире, где жили с матерью дети, им никто не открыл. И один из росгвардейцев, младший сержант Максим Решетняков по решетке балкона забрался на второй этаж, взял ребенка на руки и зашел в квартиру через балкон. А прапорщики Сергей Мясников и Владимир Карелин страховали его снизу. К счастью, их помощь не понадобилась.

«Зайдя в квартиру, я увидел, что в квартире находится мать этих детей, в этот момент она спала. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - рассказал Максим Решетняков.

Благодаря находчивости и решительности росгвардейцев, девочка не пострадала. Ее трехлетний брат сейчас в реанимации и врачи борются за его жизнь. А следователям предстоит разобраться в подробностях этого ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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