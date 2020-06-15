Росгвардейцы в Усть-Илимске спасли 2-летнюю девочку, которая чуть не упала с балкона

Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа многоэтажки в Усть-Илимске на тротуар прямо на глазах прохожих. Охая и ахая, соседские бабушки набрали «03» и одновременно позвонили в полицию. На балконе этой квартиры они увидели еще и его сестру, которая тоже могла вот-вот упасть, стоя на перилах. Получив сообщение о ЧП, экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы, немедленно выехал на место. К тому времени «Скорая» уже включила мигалки, отвозя в реанимацию мальчика.

Не раздумывая ни секунды, сотрудники Росгвардии бросились к дому. Двери в квартире, где жили с матерью дети, им никто не открыл. И один из росгвардейцев, младший сержант Максим Решетняков по решетке балкона забрался на второй этаж, взял ребенка на руки и зашел в квартиру через балкон. А прапорщики Сергей Мясников и Владимир Карелин страховали его снизу. К счастью, их помощь не понадобилась.

«Зайдя в квартиру, я увидел, что в квартире находится мать этих детей, в этот момент она спала. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - рассказал Максим Решетняков.

Благодаря находчивости и решительности росгвардейцев, девочка не пострадала. Ее трехлетний брат сейчас в реанимации и врачи борются за его жизнь. А следователям предстоит разобраться в подробностях этого ЧП.