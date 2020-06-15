Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: в опасной зоне Иркутск, Усть-Кут и Бодайбо

Коронавирус в Иркутске, 16 июня. Накануне в регионе был поставлен антирекорд. За сутки заболели коронавирусом сразу 319 человек! Статистика нерадостная. Общее число случаев заражения скоро приблизится к пяти тысячам человек. По этому показателю Приангарье вышло на второе место в Сибири, уступая лишь Красноярскому краю, где уже больше 6,5 тысяч заболевших. Показатель заболеваемости в Иркутской области тоже большой - 190,4 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: откуда прирост

Если раньше серьезный прирост по числу заболевших в Приангарье давали вахтовики, то сейчас среди заразившихся - всего один рабочий. А остальные?

- Число выявленных случаев коронавируса выросло из-за обращения населения за медицинской помощью, - прокомментировал главный санитарный врач региона Дмитрий Савиных. - Это говорит о распространении инфекции внутри региона.

То есть вирус передается между местными жителями. Статистика - в подтверждение. За сутки только в Иркутске прибавилось аж 160 пациентов, подхвативших коронавирус контактным путем!

Как расползается COVID-19? Например, в семьях. Один человек подцепил вирус вне дома, а потом, сам того не зная, передал всем родным… Почти 20% заболеваний - именно семейные очаги.

Оперштаб составил портрет заболевших. Большинство из них - работающие люди в возрасте от 30 до 49 лет. Помимо работы, они ходят в торговые центры и места массового отдыха. А вот люди постарше стараются сидеть на самоизоляции, беречь здоровье. И правильно - ведь именно пожилые, а еще пациенты с хроническими заболеваниями тяжелее переносят коронавирус.

На улицах Иркутска действительно полно людей, особенно сейчас, в жаркие дни. Молодые мамочки гуляют с колясками, дети катаются на самокатах и велосипедах, целые семьи и компании друзей отдыхают в парках, на набережных и на пляже.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: мнение эпидемиолога

- Откровенно говоря, не думаю, что во время катания на самокате, например, высок риск заразиться, - делится мнением врач-эпидемиолог, сотрудник кафедры Медицинской академии эпидемиологии и микробиологии Юрий Лысанов. - К тому же, свежий воздух необходим для иммунитета, как и витамин D, вырабатываемый на солнце. Сейчас в больницы попадают сибиряки, заразившиеся примерно две недели назад. Могу предположить одно: в те дни на улице было прохладно, а отопление уже отключили, и временами перекрывали горячую воду. Возможно, кто-то подорвал иммунитет, находясь в холодных квартирах и не имея возможности соблюдать гигиену.

Но это лишь версия. С уверенностью ответить, в чем причины такого прироста зараженных инфекцией, пока затрудняются даже специалисты.

- Коронавирус ведет себя непредсказуемо, - продолжает Юрий Лысанов. - Вот пример: на днях моя знакомая, астматик, попала в больницу с COVID-19. При этом она максимально соблюдала все меры безопасности. Находилась на самоизоляции, ни с кем не контактировала вживую, а выходила только в продуктовый магазин, как положено, в маске и резиновых перчатках! Как мне кажется, давать прогнозы о заболеваемости в Иркутской области пока не имеет смысла. Я предполагал, что к 20-м числам июня пандемия пойдет на спад, но нет. Одно можно сказать точно: чем больше людей переболеет и получит иммунитет к коронавирусу сейчас, тем меньше подхватят заразу во вторую волну пандемии, которая наступит осенью.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: Скоро ли отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Приангарье продолжается как минимум до 21 июня. Ограничительные меры могут начать снимать лишь в отдельных территориях.

В красной зоне Иркутск, Иркутский район, Усть-Кутский и Бодайбинский районы, - отметил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры. Масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц - обязательны. Резкая повсеместная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: когда откроют туристический сезон, законны ли террасы

Важный момент - работа общепита. Так, некоторые кафе и бары уже обустроили летние террасы, где иркутяне собираются, пьют кофе и перекусывают.

- Пока работа общепита в городе ограничена, готовить можно только на доставку или самовывоз, летние террасы недопустимы, - отметили в администрации Иркутска. Будут ли специалисты проводить в ближайшее время рейды и наказывать возможных нарушителей, пока не уточняется.

И еще многих волнует, когда откроются турбазы на Байкале. Ведь многие в длинные выходные рванули на остров Ольхон, толпясь в очереди на переправу. Но официально запрет на работу гостиниц, баз отдыха, санаториев не снят.

- В такой эпидобстановке полное возобновление деятельности гостиничного бизнеса и организации отдыха пока невозможно, - сказал Игорь Кобзев.

До середины недели специалисты проработают все спорные моменты, чтобы наконец решить, когда можно полностью или хотя бы частично открывать индустрию гостеприимства.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июня: Маски снимать рано

В Иркутской области продолжается масочный режим. Но как носить защитные средства в жару?

Видел, как пассажиры в автобусе едут в маске и резиновых перчатках. Жарко им, то и дело тянут руки к лицу, чтобы поправить маску, вытереть пот, почесать нос. А ведь этого категорически делать нельзя! - восклицает Юрий Лысанов. - Так больше вероятности занести себе вирус. В идеале, нужно каждый раз надевать чистые перчатки прежде, чем касаться лица в общественном месте. Относительно масок - их необходимо надевать там, где находится много людей, где есть кашляющие и чихающие.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 июня.