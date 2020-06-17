Конституция, принятая народом

Главный закон страны в 1990-х рождался в сложных условиях. Один проект разрабатывала Конституционная комиссия, которая была утверждена Съездом народных депутатов, второй - под эгидой президента. Какой проект принимать? Вопрос стоял остро.

Из воспоминаний народного губернатора Юрия Ножикова о работе над проектом новой Конституции:

«…Конец 1992-го и 1993 год были опасным временем для России… Верховный Совет сидел на старой Конституции с основами социализма – общественной собственности и так далее, вцепился в нее мертвой хваткой. На этой основе реформы были невозможны, никуда они не двинутся, им нужна новая законодательная база, новая Конституция… Видя такую картину, слушая разговоры коллег, не очень трудно было предположить, что нормальным законодательным путем принять новую Конституцию не удастся. Поскольку этот путь исключается, остается распустить Верховный Совет, назначить всеобщие выборы, во время них – референдум новой Конституции. Еще в июне я подал об этом записку в Администрацию Президента. Написал от руки и расписался…

…Он (президент) созвал Конституционное совещание. Началось оно скандально. Не дали слово Хасбулатову… После этого совещание покинули председатели областных советов, многие главы администраций. Выжидали: чья возьмет. Как в августе 91-го. Я остался. Остались представители республик – все до единого. Им важно было отстоять в Конституции свои преимущественные интересы. На Конституционном совещании я работал по разделу федеративного устройства – считал это самым важным и сложным. Выступил с тремя главными предложениями. Первое: все субъекты Федерации имеют разные права. Второе: ни один не имеет права выйти из ее состава. И третье: федеральное правительство не должно никому делегировать своих полномочий…

В конце концов мы отработали под руководством Шахрая проект федеративного устройства… Но когда 20 сентября президент издал указ о роспуске, новых выборах и референдуме по Конституции, Верховный Совет занял резко агрессивную позицию. Я не поехал туда – категорически не был согласен с этой позицией, не мог поддержать ее…»

(Ю.А. Ножиков. «Я это видел, или Жизнь российского губернатора, рассказанная им самим»).

Каждый субъект РФ мог выделить четырех представителей для работы над проектом Конституции.

От Иркутской области ими стали:

- Юрий Абрамович Ножиков как глава исполнительной власти;

- Виктор Васильевич Игнатенко как глава представительной власти;

- Игорь Иннокентьевич Широбоков, представитель Президента РФ в Иркутской области;

- Сергей Иванович Шишкин, доктор юридических наук, профессор ИГУ;

- Владимир Германовоч Татарников как помощник Широбокова.

Конституционное совещание было созвано в июне 1993 года. Это была конференция представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций - всего около 800 человек. Она была организована, чтобы завершить, наконец, подготовку проекта новой Конституции Российской Федерации.

От Иркутской области участниками совещания были:

- Юрий Геннадьевич Курин,

- Виктор Викторович Макаров,

- Дмитрий Леонидович Сурков,

- Сергей Иванович Шишкин (в группе экспертов по вопросам местного самоуправления).

Из воспоминаний Виктора Игнатенко (с 1991-го по 1994 год председатель Иркутского областного Совета народных депутатов):

«Мы, представители российских краев и областей, начиная с 1991 года проводили линию на выравнивание конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации: республик, краев и областей. Я и сейчас считаю, что мы тогда правильно действовали, ведь единственным способом сохранения Российской Федерации было выравнивание статуса ее субъектов…

Первая попытка закрепить положение о том, что края, области могут принимать законы, была предпринята осенью 1991 года… Разумеется, наше предложение было отвергнуто. Второй раунд борьбы наступил в период подготовки и подписания Федеративного договора в марте 1992 года. Нам удалось закрепить это право в дополнительном протоколе к Федеративному договору.

И только с третьей попытки в рамках Конституционного совещания в июне - июле 1993 года удалось включить в проект Конституции положение о том, что края и области наравне с республиками имеют право принимать свои региональные законы».

В результате большой совместной работы был выработан новый единый проект Конституции России, который в дальнейшем был вынесен на всенародное голосование - референдум. Он состоялся 12 декабря 1993 года. За тогда проголосовали 58,43% россиян, против - 41,57%. Интересно, что Иркутская область была в топе-15 регионов, где больше всего поддержали новый Основной Закон, а Усть-Ордынский автономный округ - в пятерке.

Субъекты с самым высоким процентом голосов, отданных за принятие Конституции РФ:

1. Ханты-Мансийский автономный округ - 81,84%

2. Таймырский автономный округ - 81,80%

3. Коми-Пермяцкий автономный округ - 81,44%

4. Усть-Ордынский автономный округ - 80,89%

5. Ямало-Ненецкий автономный округ - 80,34%

6. Свердловская область - 79,84%

7. Пермская область - 79,79%

8. Челябинская область - 77,21%

9. Чукотский автономный округ - 75,88%

10. Республика Татарстан - 74,84%

11. Ненецкий автономный округ - 74,41%

12. Иркутская область - 74,16%

13. Корякский автономный округ - 73,98

14. Архангельская область - 73,24%

15. г. Санкт-Петербург - 71,61%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

105 млн 284 тыс. избирателей зарегистрировано в Российской Федерации.

Из них 55 млн 987 тыс. (53,2%) приняли участие в голосовании.

29 млн 337 тыс. (60%) проголосовали за.

Указ о созыве представителей от регионов для участия в Конституционном совещании.

Как голосовали в Приангарье

«…В Иркутской области активность избирателей была еще ниже - 47,5%, без учета Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Лишь в одном районе Иркутска, Кировском, на участки пришло более половины избирателей… Традиционно более активной была глубинка: в Ольхонском, Зиминском, Качугском, Нижнеудинском, Тулунском, Жигаловском, Тайшетском и Куйтунском районах проголосовало от 60% до 70%. Худший показатель, менее 39%, Усть-Илимска, видимо, не в последнюю очередь объясняется сложной социальной обстановкой в городе и на его главном предприятии - целлюлозно-бумажном комбинате.

Вот так выглядело приглашение.

Проект Конституции с поправками Бориса Ельцина.

Итог голосования в областном центре по проекту Конституции и общефедеральным спискам кандидатов в Государственную Думу (проходили в один день, 12 декабря) предсказать было несложно. Большинство избирателей, с которыми удалось поговорить в воскресенье, высказались за новый Основной Закон, а среди блоков самой высокой популярностью пользовался «Выбор России»… Он получил примерно 30% голосов».

Из статьи Юрия Пронина. «Восточно-Сибирская правда». 14 декабря 1993 г.

Фото и документы предоставлены ОКГУ «Государственный архив Иркутской области». Использованы материалы из сборника воспоминаний и архивных документов «Конституция, принятая народом».

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