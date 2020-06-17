Семейные ценности: Как прожить вместе 50 лет

Солидный супружеский стаж - повод для гордости. Вы только представьте: прожить вместе не год и даже не 10 лет, а полвека и более! Ведь, как известно, не бывает безоблачного неба. Так и в семье: совместная жизнь не обходится без ссор и испытаний. И эти люди точно заслуживают наград. Крепкие семьи - основа общества! Каждый год юбиляров чествуют: приглашают во Дворец бракосочетания или на торжественную церемонию, которую проводит администрация города после Дня Конституции в декабре. Ну а мы спросили: в чем секрет?

Смирение и терпение

Любовь Константиновна и Альберт Ефимович Неудачины в прошлом году отметили изумрудный юбилей супружеской жизни - 55 лет. Сами они из Зимы, потом жили в Саянске, а 6 лет назад переехали в Иркутск - поближе к детям. Их у Неудачиных двое - сын и дочь, а еще четверо внуков и двое правнуков.

- Самое главное в семье - это смирение, а еще доверие друг к другу, - говорит Любовь Константиновна. - Все бывает в жизни, и когда тяжело, я молюсь, чтобы Бог дал мне терпения. Никогда не надо делать резких движений. Принимайте любые невзгоды спокойно, с достоинством.

За плечами Любови Константиновны и Альберта Ефимовича 56 счастливых лет! Фото: Личный архив

Любовь Константиновна и Альберт Ефимович познакомились на швейной фабрике в Зиме. Она, рано потеряв отца, пошла работать сначала ученицей, потом - швеей. Он после армии устроился мастером. Так и подружились.

- Я сидела за швейной машинкой, а он ремонтировал технику. Если вдруг сломается, мне первой помогал, - вспоминает Любовь. - Так дружили 2 года. Это были очень трепетные отношения: прежде чем он взял меня за руку, прошло очень много времени (улыбается).

Потом семья переехала в Саянск, где Альберт Ефимович работал в милиции, а Любовь Константиновна - на фабрике инженером, потом в отделе кадров.

- Я всегда была строгой мамой, - говорит она. - Держала детей в ежовых рукавицах. Но за них никогда не было стыдно, вырастили их достойными людьми. Они о нас никогда не забывают.

На пенсии Любовь Константиновна много времени посвящает любимому увлечению: состоит в клубе садоводов-огородников, а также в Совете ветеранов. Принимает участие в выставках. А еще собирает лекарственные травы, лечит полезными отварами себя и своих близких. И заряжает их оптимизмом и хорошим настроением!

Уважение и любовь

Вячеслав Павлович и Тамара Антоновна Бабкины недавно справили золотую свадьбу - 50 лет женаты! Имена супругов также внесены в Книгу почетных юбиляров семейной жизни.

- Думаю, именно уважение друг к другу и любовь позволяют нам столько лет идти рука об руку, - делится Тамара Антоновна. - Куда он - туда и я, куда я – туда и он. Всегда везде и всюду мы вместе.

Познакомились в пионерском лагере «Звездочка». На ту пору она - студентка музыкального училища, а он - курсант Иркутского военного авиационно-технического училища. Тамара была вожатой, Вячеслав приезжал показывать кино: привозил технику, крутил фильмы. С тех пор и не расставались. Поженились в 1969 году и сразу - военные городки: в Германии, на Украине и даже в Афганистане. Вернулись в Иркутск Бабкины в 1986 году. 15 лет Вячеслав Павлович, подполковник военной службы, преподавал в ИВВАИУ. А Тамара Антоновна учила игре на фортепиано в музыкальных школах, в Доме офицеров. Вырастили сына, есть четыре внучки.

- Считаю, что в новой Конституции заложены семейные ценности, - продолжает Тамара Бабкина. - В поправках наше будущее, лучшая жизнь в разных сферах: и в культуре, и в медицине, и в науке. Внимание уделено и социальной направленности: например, пенсионерам, что делает нас более защищенными.

Кстати, Тамара Антоновна - член Общественной палаты Иркутской области, Общественного совета при Законодательном Собрании региона, а также Общественного совета при службе ЗАГС Прианагарья, председатель организации «Солдатские матери Прибайкалья».

- Сначала мой супруг, ветеран боевых действий, с 1986 года возглавлял городскую общественную организацию «Ветераны Афганистана», - говорит Тамара Антоновна. - Я же в те годы была инструктором по работе с семьями военнослужащих, входила в так называемые военные женсоветы. Это тоже большая общественная работа. Ну а в 1996 году, когда была контртеррористическая операция на Северном Кавказе, а матери часто ничего не знали о своих сыновьях и объединялись по всей стране, образовались «Солдатские матери Прибайкалья».

За многолетний труд по укреплению общественного движения в Иркутской области и Вячеслав Павлович, и Тамара Антоновна имеют звание «Ветеран труда», отмечены государственными и региональными наградами.

А рецептов никаких нет!

- Я считаю, что нет никаких секретов семейного счастья, - говорит Галина Николаевна Аршинская, которая вместе со своим супругом Вениамином Захаровичем в 2019 году справила бриллиантовую свадьбу. - Просто люди любят друг друга, прислушиваются, проявляют терпение. Но рецепта универсального нет! Меня часто спрашивают об этом, и каждый раз отвечаю: что ни говори, каждый будет делать по-своему. Все непредсказуемо и необъяснимо…

Галина Николаевна и Вениамин Захарович, совет вам да любовь на многие лета! Фото: Сайт ЗАГСа Иркутской области

Вот так, философски, рассуждает с улыбкой Галина Николаевна.

Супруги познакомились в деревне Большая Заимка Заларинского района. Вениамин Захарович приехал туда по распределению и сразу стал директором школы, а Галина Николаевна - учителем географии. После возвращения в Иркутск Вениамин Захарович преподавал в Иркутском государственном университете на историческом факультете, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом кафедры отечественной истории и политологии, был парторгом кафедры. Вениамина Захаровича очень уважали студенты, потому что он преподавал вдохновенно, грамотно. Галина Николаевна работала в областной библиотеке заведующей отделом. На пенсии создала иркутский клуб пенсионеров «Золотая осень», много лет была его председателем.

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