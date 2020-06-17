«Мы тонко чувствуем свои многовековые традиции, основу которых составляют семейные ценности»: Жители Иркутской области рассказали о важных поправках к Конституции РФ

В публичном пространстве продолжается их обсуждение. Большинство предлагаемых изменений коснется значимых для каждого сфер жизни: доступной и качественной медицины; защиты семейных ценностей, материнства и детства, трудовых прав, природы; охраны культурного наследия. Свое мнение о поправках к Основному Закону высказали жители Иркутской области.

Галина ТЕРЕНТЬЕВА: «Семья - основа мироздания»

- Поправки в Конституцию РФ, внесенные Президентом России, мы в целом одобряем, поддерживаем и считаем, что они актуальны и давно назрели. Особенно нам близки изменения, касающиеся семьи, семейных ценностей и детства, - отмечает председатель Иркутского отделения Союза женщин России – областного Совета женщин, заслуженный учитель РФ Галина Терентьева. - Семья - основа мироздания. Она находится под защитой государства. И хотя в последние годы многое делается для защиты и поддержки семьи и детства, мы видим, что угрозы и риски семье, к сожалению, возрастают. Изменилась структура семьи: она стала меньше; появилось немало семей, сформировавшихся после повторного брака; растет число неполных семей с матерями и отцами-одиночками; не убавляется число социальных сирот, когда дети растут вне семьи при живых родителях. Я как руководитель крупной общественной организации, представляющей интересы Союза женщин России в регионе, как педагог с многолетним стажем и, наконец, как мама и бабушка собственных детей и внуков глубоко убеждена, что всесторонняя поддержка института семьи, сохранение и укрепление духовных традиций и семейных ценностей имеют ключевое значение не только для личности, но и для общества и государства в целом.

К сожалению, мы все чаще становимся свидетелями того, как подменяются понятия добра и зла, подвергаются сомнению непреходящие основополагающие ценности. Сегодня семья как общественный институт и как ценность сталкивается с новыми вызовами. Это происходит и в России, и во всем мире. Мы не можем быть безучастны к этому. Государство, общество, родители бьют тревогу и объединяют усилия в защиту интересов семьи и детей. Иркутский областной совет женщин неизменно отстаивает ценности семьи, основанные на браке мужчины и женщины, на праве ребенка иметь отца и мать, воспитываться в родной семье. Повышение авторитета семьи, ответственное родительство, защищенное детство были и остаются консолидирующей идеей и приоритетным направлением деятельности наших женсоветов. И то, что вопросам укрепления целостности семьи, сохранения и приумножения семейных ценностей Президент РФ уделил особое внимание и внес соответствующие поправки в Конституцию РФ, мы, конечно, приветствуем и поддерживаем. Сегодня также назрела необходимость модернизации социального института воспитания как общенациональной системы, интегрирующей усилия всего общества, а не только его отдельных институтов. Базовые духовно-нравственные и гражданско-патриотические ценности нуждаются в не меньшей защите, чем семейные. Думаем, что закрепление в Конституции предложенных президентом поправок послужит тому, что будут разработаны качественно новые методологические подходы, адекватные новым требованиям общественного развития и потребностям растущих поколений детей.

Гульнара ГАРИФУЛИНА: «Государство - это мы»

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- Среди поправок, предлагаемых к внесению в Конституцию Российской Федерации, несколько посвящено теме семейных ценностей; защите материнства, отцовства и детства. В Десятилетие детства, реализуемое в России, принятие этих поправок может стать одним из главных достижений. Закрепив эти приоритеты в Конституции, государство берет на себя обязательства по решению множества задач, связанных с темой семьи, – говорит бизнес-тренер и директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифулина. - Государство - это мы, и нужно ответственно подходить к тому, что происходит в нашей стране. Я внимательно прочитала поправки в Конституцию, обратила особое внимание на статью 67.1. Очень важно, чтобы у каждого ребенка была семья, и Конституция гарантирует «приоритет семейного воспитания». Моя деятельность в благотворительном фонде «Дети Байкала» плотно связана с темой сиротства. Часто именно отсутствие нормальной модели семьи перед глазами становится большим препятствием для адаптации и социализации выпускников детских домов. Ведь только семья помогает воспитать человека, для которого семейные ценности и традиции будут в приоритете, который в дальнейшем сможет ответственно воспитать своих детей и заботиться о старшем поколении.

Светлана СЕМЕНОВА: «Социальные гарантии будут усилены»

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- Многие обозначенные в поправках нормы, касающиеся детей, были прописаны в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в России». С помощью поправок в Конституцию они приобретают основополагающую ценность, и это только усилит соответствующие социальные гарантии для несовершеннолетних и семей, имеющих детей. Эти нормы могут стать основой для принятия решений в интересах ребенка. Все отраслевое законодательство будет руководствоваться в отношении детей этими поправками и опираться не только на федеральный закон, но и на саму Конституцию, – отмечает Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. - Среди поправок о социальных гарантиях один из важных вопросов - индексация пенсий. Отрадно, что это обозначено в документе, имеющем высшую юридическую силу. Это важно, потому как, что бы ни происходило, эти социальные обязательства будут закреплены в главном документе страны.

Анна ЗАГАЙНОВА: «Страна развивается»

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- Очень важно развивать общественные институты, ведь это говорит о гражданской зрелости, - подчеркивает председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области Анна Загайнова. - Если некоммерческие общественные организации принимают участие в формировании государственной политики, то это значит, что страна развивается и переходит на качественно другой уровень. И это, бесспорно, позитивная тенденция.

Анжелика АЛСАТКИНА: «Для любого народа нет ничего важнее детей и внуков»

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- С помощью поправок в Конституцию РФ предлагается внести один из важнейших постулатов о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Уверена, этот пункт будет поддержан всеми жителями нашего многонационального региона, - говорит член Союза художников России, заслуженный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа Анжелика Алсаткина. - На современном этапе именно дети являются огромным мотиватором для молодых родителей к развитию и личностному росту, ведь именно перед своим ребенком хочется быть лучше, успешнее. Для любого народа, для любой семьи нет ничего важнее детей и внуков. Не случайно, например, все бурятские поговорки и благопожелания обязательно связаны с преумножением рода. Государство - это народ, а народ тонко чувствует свои многовековые традиции, основу которых составляют семейные ценности. И очень важно, чтобы эти традиции были закреплены в Конституции нашей страны.

Андрей ВЕРХОЗИН: «Поправки в Конституцию важны и своевременны»

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- Трудно выделить какую-то одну поправку из тех, что вносятся в Конституцию. Многие важны и своевременны, - подчеркивает директор Боханского педагогического колледжа им. Д. Банзарова Андрей Верхозин. – Сегодня, в непростой эпидемиологической обстановке, мы все видим, насколько важен контроль за медицинским обслуживанием. Значимые поправки, касающиеся младшего и старшего поколений, вносятся в главный закон нашей страны: обязательная социальная поддержка детей и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат. Безусловно, я поддерживаю эти поправки. Защита уникальной природы страны также обязательно должна быть прописана в Конституции, ведь экологическая проблема сказывается на здоровье нации. Скоро уже дышать будет трудно, если не станут восстанавливаться леса, не прекратятся ежегодные лесные пожары, которые нередко происходят по вине людей. С уважением отношусь и к поправке о русском языке. Исторически сложилось, что языком межнационального общения на территории нашего государства является русский язык. И сегодня для представителей многих национальностей этот язык стал вторым родным, на котором не только говорят, но и думают. Некоторые спрашивают, зачем вносить данную поправку, ведь русский язык и так является государственным языком в России. Это так. Но мир стремительно меняется, сомнению подвергаются даже вечные истины и аксиомы. Вспомните, ведь совсем недавно, всего несколько десятилетий назад, великий язык Пушкина, Толстого, Достоевского изучали в школах многих стран, люди хотели читать в подлиннике произведения наших поэтов и писателей. К сожалению, спланированные некоторыми политиками атаки на русский язык позволили убрать уроки русского языка и литературы из школьных программ даже некоторых стран бывшего Советского Союза. Сегодня становится модным даже у нас в Сибири называть магазины и рестораны на иностранный манер. Иногда можно увидеть в маленьком селе небольшой скромный магазинчик с вывеской на английском или другом языке. А ведь богатейший русский язык не только осуществляет функции государственного управления, но и является национальным богатством России. Государственный язык необходимо сегодня охранять, закрепив в Конституции его статус. Считаю очень важным, что поправки к Конституции одновременно гарантируют и право на сохранение всех родных языков жителей нашей страны, их изучение и дальнейшее развитие.

Алексей ЛЫСКОВ: «Необходимо уделять больше внимания патриотическому воспитанию»

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- Поправки к Конституции страны о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, - это очень важно, - говорит Алексей Лысков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области. - Я как офицер вижу, что мы недостаточно уделяем внимания воспитанию молодежи - патриотическому и военно-патриотическому. Это главная государственная задача, стоящая перед ДОСААФ. Мы у себя обсуждали эту тему, и мы за такие поправки. По сравнению с 1990-ми, когда мы вообще, можно сказать, потеряли молодежь, сейчас наблюдается возрождение патриотического воспитания. Медленно, но идет тенденция к улучшению. И мы не должны на этом останавливаться. Это надо закрепить в Конституции, чтобы данный вопрос не был упущен, чтобы на любом уровне власти чиновники чувствовали, что тема патриотического воспитания - это государственная задача.

Ст. 67.1:

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Ст. 72:

«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Ст. 114:

«Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды».

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