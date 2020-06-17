День рождения в День Конституции отмечает доктор юридических наук из Иркутска

Александр Протасевич, заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Бурятия, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор, директор института государства и права Байкальского государственного университета, родился 12 декабря 1952 года. Тогда страна жила по другой Конституции, и 12 декабря было обычным, особо ничем не примечательным днем. Все изменилось гораздо позднее, и эта дата стала действительно знаковой в судьбе нашего героя.

В 1975-м Александр Протасевич окончил Иркутский госуниверситет, затем был направлен на службу в органы КГБ. В 1978-м стал преподавателем кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ИГУ, в 1993-м возглавил факультет. И в этом же году в России приняли новую Конституцию. Еще через год 12 декабря стало выходным днем, и празднование дня рождения приобрело особую атмосферу и новые традиции.

- Горжусь тем, что я не только юрист в третьем поколении, но и что мой день рождения совпал с Днем Конституции России, - отмечает профессор. - Особенно было приятно, что до 2005 года 12 декабря было выходным днем. Число 12 вообще меня преследует по жизни и приносит счастье. В моем окружении в основном все юристы. Когда они меня поздравляют с днем рождения, то обычно всегда вспоминают и Основной Закон страны.

В 1999 году Александр Протасевич защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы предмета и средств раскрытия серийных преступлений, сопряженных с насилием». Он - автор более 100 научных трудов, в том числе монографий и научных статей. Область научных интересов - методика расследования серийных убийств, поисковый портрет и психологический профиль неустановленного преступника. Александр Алексеевич раскрыл содержание криминалистической характеристики преступного поведения сексуальных маньяков, совершающих серийные убийства; выявил сходные и отличительные черты маньяков в России и на Западе, а также закономерности, которые лежат в основе их криминального поведения.

- Криминалистика вносит свой вклад в охрану конституционных прав и свобод граждан, - говорит заслуженный юрист РФ. - Борьба с преступностью является конституционной обязанностью любого государства. Сейчас это приобретает особое значение в связи с событиями в Америке, где из бандита делают национального героя и по всей стране идут погромы. Когда я вижу, как полиция преклоняет колени перед людьми, которые нарушают закон и порядок, не могу сдержать эмоций. Все это ведет к анархии и беззаконию.

Говоря о поправках к Конституции РФ, голосование по которым назначено на 1 июля, Александр Протасевич отмечает, что они, по всей видимости, уже назрели.

- Учитывая то непростое время, в которое мы сейчас живем, и те угрозы, которые реально стоят перед страной, они, конечно же, важны, - говорит он. – Обстановка в мире накаляется. Это заставляет нас, надеясь на лучшее, готовиться к худшему. Но уповать только лишь на Конституцию, конечно, было бы несколько наивно. Государство, общество и каждый из нас должны бороться за то, что уже завоевано, и стремиться к лучшей жизни.

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