2020-06-16T07:52:02+03:00
Общество

Как бизнес Приангарья отвечает на новые экономические вызовы

Ситуацию обсудили в радиостудии «Комсомольской правды»
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Как бизнес Приангарья отвечает на новые экономические вызовы. Ситуацию обсудили в радиостудии «Комсомольской правды».Как бизнес Приангарья отвечает на новые экономические вызовы. Ситуацию обсудили в радиостудии «Комсомольской правды».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике? Каков прогноз? Где светлые горизонты? Все эти вопросы предложили обсудить представителям бизнеса, банковской и юридической сфер, которые собрались в радиостудии «Комсомольской правды» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске). В беседе приняли участие Борис Григоров, управляющий партнер юридического сервиса G&G Lawyers, Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, Виктор Захаров, директор ООО «Сервико», Вячеслав Заяц, председатель совета директоров группы компаний «Слата».

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Как отметил Борис Григоров, управляющий партнер юридического сервиса G&G Lawyers, с введением ограничительных мер сильно возросла потребность граждан в решении кредитных вопросов и даже в оформлении банкротства.

Борис Григоров, управляющий партнер юридического сервиса G&G Lawyers. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Борис Григоров, управляющий партнер юридического сервиса G&G Lawyers.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кто-то потерял работу, кто-то стал меньше зарабатывать. Все это привело к тому, что у людей возникли проблемы с выплатами по кредитам и они все чаще стали обращаться к нам за решением этих вопросов, - пояснил он.

Также Борис Григоров выразил озабоченность ситуацией с введением моратория на подачу заявлений о банкротстве юридических лиц.

- Когда мораторий закончится, число заявлений о банкротстве от кредиторов резко возрастет, - сказал он.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, напомнила, что физические и юридические лица в сегодняшних условиях могут воспользоваться многими мерами поддержки как со стороны государства, так и со стороны банков.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наши частные заемщики могут реструктуризировать кредиты, оформить кредитные каникулы. Также мы активно выдаем кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на выплату зарплаты на период от 6 месяцев до года, причем этим предложением могут воспользоваться клиенты любых банков, а не только ВТБ. Кроме этого мы также поддерживаем частных клиентов и бизнес региона в рамках других государственных и собственных программ, - отметила Александра Макарова.

Директор ООО «Сервико» Виктор Захаров сообщил, что его дистрибьюторская и логистическая компания уже воспользовалась поддержкой государства и через банк ВТБ получает первый транш.

Виктор Захаров, директор ООО «Сервико». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виктор Захаров, директор ООО «Сервико».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Транспорт отнесен к пострадавшим отраслям экономики. В мае мы ощутили падение в сфере перевозок примерно на 30%. И пока процесса восстановления не наблюдается. А это самый первый показатель того, что происходит на самом деле. Нет потребления - нет перевозок, - пояснил он.

Предприятия, которые занимаются торговлей продуктами и товарами первой необходимости, не отнесены к пострадавшим отраслям экономики. Тем не менее падение доходов населения отражается на всех отраслях.

Как рассказал Вячеслав Заяц, председатель совета директоров группы компаний «Слата», выручка компании в целом в этот непростой период осталась прежней.

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров группы компаний «Слата». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров группы компаний «Слата».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как бы то ни было, компания намерена продолжить развитие и планирует открыть в Иркутске новый супермаркет «Слата», а еще шесть перезапустить в концепции «Слата - два мира». Кроме того, в планах открытие 48 дискаунтеров «ХлебСоль». Половина из них появится в Забайкальском крае, остальные в основном на севере Иркутской области: в Усть-Куте, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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