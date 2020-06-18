Ким Чен Ир: время и самоотверженность

Он всю жизнь, экономя время, самозабвенно трудился на благо Родины и народа. Его титанический труд просто не измеришь шкалой рабочего времени.

Как-то раз сотрудник, приглашенный в его рабочий кабинет, стал очевидцем его многогранного труда. Видит, Ким Чен Ир, смотрит документы, слушая новую сочиненную песню. Вдруг раздается телефонный звонок - и он сразу дает ответ на заданный вопрос. Затем, поручив вошедшему в комнату задание, берет трубку телефона и зовет одного из работников отрасли искусства. Замечает плюсы и минусы только что услышанной песни и, напоминая каждую строфу песенного текста, дает дельные советы. Так он одновременно справляется с тремя-четырьмя делами. Сотрудник не мог не удивиться его громадной работоспособности.

Аналогичное было и в дни его поездки в Россию. Поезд мчится по простору степи Средней Сибири. Ким Чен Ир в вагоне обращается к сопровождающим его лицам: «Знаете, я с первой минуты поездки по Российской земле подсчитал количество всех проходящих поездов».

В вагоне мчащегося поезда он был очень занят: смотрел много документов, в любое время принимал гостей. Просто не верилось, когда ему, столь занятому, удалось подсчитать в уме количество многочисленных поездов. Однако он, справляясь с множественными делами, днем видел проходящие поезда и помнил их число, ночью по стукам колес поездов узнавал об их количестве. Так он ознакомился с состоянием РЖД, указал своим сотрудникам на пути улучшения железнодорожного транспорта КНДР.

В те дни российские СМИ комментировали: «Народная мудрость гласит: «Время - золото». Подобно этому все знаменитые люди без исключения говорят: «Ценили невидимое время больше, чем драгоценные камни в руках. Однако не было такого энтузиаста своего дела, как Ким Чен Ир, который с полным напряжением сил стереоскопически использует время, равняя один час с пятью, десятью часами».

Для него время было золотом в буквальном смысле этого слова. Больше всего он экономил время. Особенно ему досадно было, что время бежит стремительно, и поэтому он часто говорит сотрудникам: «Я за один день справляюсь с объемом работы, который рассчитан на десять дней, но мне все равно не хватает времени. Если бы одна секунда стала целым часом, то я смог бы больше работать на благо Родины и народа. И мне досадно, что не могу так делать».

Горячая любовь к Родине и народу, безграничная ответственность за их судьбы - вот в чем источник страсти и самоотверженности Ким Чен Ира, дорожащего временем и использующего его объемно.

Такая самоотверженность побудила его непрерывно продолжать руководство на месте делами войсковых частей, заводов и фабрик, деревень, рыбацких поселков, сел в горной глуши и на островах, районов всей страны. При этом ему не были помехой ни дождь на рассвете, ни снежная вьюга ночью. Когда-то сотрудникам, просящим его отдохнуть хотя бы минутку, он сказал: «У меня еще уйма дел. Для меня дело - есть отдых. Когда народ станет жить зажиточно, не завидуя никому на свете, я со спокойной душой отдохну и высплюсь».

Так, за всю свою жизнь он прошел путь более чем в 669 847 км для рабочей поездки. Праздники, воскресенья, даже свой юбилей он посвятил на благо Родины и народа. Таким был Ким Чен Ир.

Материалы и фото предоставлены КНДР.