«Твой звёздный выход»: журналисты помогут вам записать ролик и получить свою минуту славы

Уже несколько недель на сайте ww.irk.kp.ru принимаются работы на конкурс талантов, а вы всё еще не загрузили видео? Прекрасно поете, читаете стихи, танцуете, а вот снимать ролики — не ваше амплуа? Не беда! В среду, 17 июня, сотрудники ТиВиСи HD смогут снять ролики для вас.

«Твой звездный выход» - возможность получить свою минуту славы. Заявляйте о себе, это ваш шанс! Можете записать видео с семьей, можете — с компанией друзей или коллег по работе. Возраст и пристрастие к музыкальным жанрам значения не имеют. Блюз, джаз, рок, авторская песня, рэп? Мы готовы вас услышать. Цирковые номера, пантомимы, акробатика? Мы готовы вас увидеть. А вместе с нами — тысячи зрителей, будущих поклонников вашего таланта. Заявите о себе.

Самые интересные, неординарные, яркие выступления станут частью программы общегородского концерта, который после победы над коронавирусом проведут на острове Юность в Иркутске. За возможность выступить на этой сцене уже борются отдельные таланты и коллективы

Напомним, этот виртуальный баттл стал возможным благодаря организаторам - администрации Иркутска, Общественной палаты города, «Комсомольской правде» и телеканалу ТиВиСи HD.

И конечно, как в каждом конкурсе, кроме главного приза — участия в концерте — будут и другие. Сейчас на сайте irk.kp.ru уже развернулось народное голосование. Участник, который наберет больше всего «лайков» получит приз зрительских симпатий. Причем, победитель будет не один, а несколько в разных номинациях. А самых запомнившихся и ярких участников ждет приглашение в прямой эфир на телеканал ТиВиСи HD . И у вас есть все шансы!

Ждем вас на запись. Кастинг состоится 17 июня с 13:00 до 17:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. При себе нужно иметь только талант и смелость!

Конкурс проводится Иркутским филиалом Издательского дома "Комсомольская правда", телеканалом ТИВИСИ, Администрацией города Иркутска и Общественной палатой города Иркутска.

Не упусти свой шанс, ведь это «Твой звездный выход".