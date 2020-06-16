Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 июня: в областном центре больше 2 тысяч больных

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 июня. За прошедшие сутки число заболевших приросло еще на 179 человек. Накануне рост был рекордным — 319. Поэтому и общий итог очень высок — 4747 случаев. В больнице уже 3392 человека. К сожалению, не удалось спасти 39 человек, из них 19 умерли от заболеваний, не связанных с COVID-19. А 1316 пациентов выздоровели. Кстати, по выздоровевшим тоже рекорд — сразу 117.

Рассматриваем подробно карту распространения коронавируса в Иркутской области на 16 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 июня: «зеленая зона» на севере держится

Количество заражений подходит к 5 тысячам. Регион в числе лидеров по Сибири. А Жигалово, Мама, Катанга, Киренск, Казачинско-Ленский район держатся. Хотя, конечно, населения мало, а от одного населенного пункта до другого иногда все 200 км.

Немного случаев, до пяти, в Балаганске, на Ольхоне, в городе Зима и Зиминском районе ( не считая Саянска, куда завезли инфекцию - 12 больных), Качуга, Черемховского, Чунского, Усть-Илимского и Тулунского районов. Пять больных по-прежнему в Нукутах и городе Тулуне ( общее число случаев заражения здесь больше, но люди выздоровели). Жители Ольхона, правда, переживают, не привезли ли им инфекцию иркутяне, поехавшие отдыхать на минувших выходных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 июня: в Иркутске больше 2 тысяч больных

Иркутск и Иркутский район входят и в пятерку самых опасных по вероятности заразиться коронавирусом в регионе. Скажем, в областном центре сейчас лечится от инфекции уже каждый трехсотый житель. За сутки 83 новых случая. Число выздоровевших при этом, как и в целом по региону — 25%.

В этом смысле вахтовики Усть-Кута выглядят куда более благополучно — 834 случая, заболели еще двое из жителей городка. А вот сами рабочие стремительно выздоравливают — выписались из больниц и приступили к работе уже 336 человек, почти половина, а лечатся немногим больше 448 . Пожалуй, эту статистику можно считать самой позитивной в регионе.

В Иркутском районе 438 больных, рост за сутки — 8 человек, но вылечилась практически половина — 196. А в Бодайбо стало на 2 случая больше — 342. Здесь, к слову, прироста новых больных практически нет уже давно. На пятой позиции в этом рейтинге Братск. Там 256 случаев, еще 22 за сутки. Выздоровевших здесь пока немного — 67.

Где еще много больных? В Эхирит-Булагатском районе — 111, за сутки роста нет. В Ангарске количество заразившихся тоже выросло на 9 и достигло 113. В Свирске уже 70 случаев заражения на 13 тысяч жителей, в Куйтуне — 71 на 10 тысяч. С учетом небольшого населения этих населенных пунктов их можно отнести к перечню наиболее опасных зон в регионе, здесь болен каждый 130 житель.

Смотрите карту распространения коронавируса в Иркутской области на 16 июня по районам.