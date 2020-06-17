Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июня: отменен Парад Победы, не будет Бессмертного полка

Коронавирус в Иркутске, 17 июня. Больных в регионе уже около 5 тысяч. В Иркутске, где самый крупный, ежедневно растущий очаг инфекции — больше 2 тысяч или каждый трехсотый горожанин. Если еще пару недель соцсети были переполнены сомнениями относительно инфекции, то теперь все поменялось. У большинства уже есть знакомые и родственники, которые переболели, и многие - тяжело.

Коронавирус в Иркутске, 17 июня: отменен Парад Победы, не будет Бессмертного полка

Иркутяне привыкли 9 мая приезжать в центр города, чтобы увидеть парад (да, это конечно, скромнее, чем в том же Улан-Удэ, где много военных — просто шествие, но мы привыкли называть его так — ред.) , принять участие в празднествах. В этом году 9 мая отмечали онлайн по всей стране, парады перенесли на 24 июня, на тот день, когда состоялся исторический парад победителей в 1945 году.

Сегодня стало известно, что шествия в Иркутске, которое планировали провести в усеченном формате, без зрителей, не будет из-за эпидемии коронавируса. По этой же причине 26 июля не состоится и шествие Бессмертного полка, его даже не планировали. Слишком большой рост больных сейчас в регионе.

Коронавирус в Иркутске, 17 июня: Приангарье уже на 4 месте в рейтинге сибирских регионов с высокой распространённостью коронавируса

Подсчеты провел накануне Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Эксперты проанализировали число диагнозов в регионах СФО в пересчете на 100 тысяч жителей. Тут надо отметить, что федеральные подсчеты из-за разницы часовых поясов в стране идут с опозданием. В расчетах использованы показатели в 172,7 диагноза «коронавирус» в пересчете на 100 тысяч жителей региона. Но в этот день регион дал ощутимый всплеск случаев и эпидемиологи Иркутской области дали другую цифру — 190, 4 на 100 тысяч.

В любом случае факт Иркутская область перешла с пятого на четвертое место в рейтинге регионов Сибири с высокой распространенностью эпидемии. С каждым днем мы увеличиваем уровень распространения инфекции. Но у соседей, давно находящихся на третьей строчке, больных гораздо больше и уровень распространения инфекции в Красноярском крае — 231, 4, в Хакасии — 252, 2, в Туве — 801, 5 на 100 тысяч жителей.

Наименьшая распространенность коронавируса среди жителей по-прежнему в Кемеровской области. Здесь выявлено 38,6 случаев коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей региона — почти в 4,5 раза меньше, чем в Иркутской области и в 20,7 раз меньше, чем в Туве. В республике на юге Сибири сложная ситуация. Этот показатель в 2,2 раза больше, чем в целом по РФ (365,8), в 5,1 раза больше общесибирского (156,4).

Коронавирус в Иркутске, 17 июня: до выздоровления далеко

Иркутская область на втором месте в Сибири и на четвертом в России в рейтинге регионов с низкой долей выздоровевших от коронавируса. Об этом также сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это и немудрено, эти данные никто не оспаривает.

До конца мая в Иркутской области было немного случаев коронавируса. Заразившиеся, пробыв в больнице 2-3 недели ( при условии легкого течения заболевания) выписывались. Но в конце мая регион накрыла волна новых случаев заражения — до 1, 5 тысяч в неделю. Сначала вахтовики, потом — народ, который, забыв о запретах, отметил майские праздники гуляньями и заболел через пару недель. Они до сих пор еще лечатся. Вахтовики начали выздоравливать первыми. И сейчас в Усть-Куте вылечена уже половина рабочих. Всем остальным выписка еще предстоит — выздоравливает все-таки меньше, чем заражается.

В Иркутской области на 16 июня доля людей, выздоровевших после постановки диагноза «коронавирус» составляет 26% от общего числа выявленных случаев. Только в одном регионе Сибири и трех регионах России показатели еще ниже.

Больше всего выздоровевших в Сибири - в Хакасии. Здесь рано был вал больных ( регион на втором месте по распространености инфекции в округе), но сейчас он заметно спал. И уже,по официальным данным выздоровели 77% .Самый низкий показатель по Сибири и среди всех регионов России — в Туве, он составляет 15%.

В среднем доля выздоровевших в СФО на 16 июня составляет 42%. Это самый низкий показатель среди всех федеральных округов. В целом по России уже выздоровели 54% людей с диагнозом "коронавирус". Еще раз — причина в том. Что и инфекция пришла в Сибирь с запада страны, позднее.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 июня.