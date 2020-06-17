Написали углем на белой ткани SOS: пропавшие в Бурятии туристы оставили знак спасателям

Странный баннер из белой ткани, на котором углем была нарисована кричащая надпись: "SOS 14.06.20 г.", заметил житель Бурятии, проходя 15 июня по берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии. Рядом с надписью была нарисована стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Помимо этого, рядом лежала лопасть от аэролодки. Мужчина, поняв, что кто-то просит о помощи, не стал проходить мимо и сразу сообщил о находке в МЧС.

И не зря. Буквально на следующий день спасателям позвонили полицейские и сообщили, что им поступило заявление от ангарчанки, которая рассказала, что ее 45-летний муж и его 44-летний друг ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой, и перестали выходить на связь. Иркутские спасатели тут же подготовили вертолет Ми-8, чтобы отправиться поиски пропавших мужчин.

- 16 июня, из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха оказались невозможны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Утром, 17 июня на поиски терпящих бедствие все же удалось вылететь группе спасательного отряда экстренного реагирования.

Сейчас поиски туристов продолжается. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.