2020-06-17T06:19:02+03:00
Происшествия

Написали углем на белой ткани SOS: пропавшие в Бурятии туристы оставили знак спасателям

Поиски двух мужчин продолжаются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Написали углем на белой ткани SOS: пропавшие в Бурятии туристы оставили знак спасателям. Фотог: ГУ МЧС России по Иркутской области.Написали углем на белой ткани SOS: пропавшие в Бурятии туристы оставили знак спасателям. Фотог: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Странный баннер из белой ткани, на котором углем была нарисована кричащая надпись: "SOS 14.06.20 г.", заметил житель Бурятии, проходя 15 июня по берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии. Рядом с надписью была нарисована стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Помимо этого, рядом лежала лопасть от аэролодки. Мужчина, поняв, что кто-то просит о помощи, не стал проходить мимо и сразу сообщил о находке в МЧС.

И не зря. Буквально на следующий день спасателям позвонили полицейские и сообщили, что им поступило заявление от ангарчанки, которая рассказала, что ее 45-летний муж и его 44-летний друг ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой, и перестали выходить на связь. Иркутские спасатели тут же подготовили вертолет Ми-8, чтобы отправиться поиски пропавших мужчин.

- 16 июня, из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха оказались невозможны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Утром, 17 июня на поиски терпящих бедствие все же удалось вылететь группе спасательного отряда экстренного реагирования.

Сейчас поиски туристов продолжается. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяного мотоциклиста без прав задержали в садоводстве под Иркутском
Спецвыпуск " Моя Конституция" - сегодня в еженедельном выпуске "КП"
Хозяйка "резиновой квартиры" в Иркутске предстанет перед судом
Игорь Кобзев: Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия
133 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880
Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе
Иркутские медики вернулись из Москвы, где помогали бороться с коронавирусом
«СОГАЗ-Мед»: Отсутствие теста на коронавирус – не повод для отказа в госпитализации
BMW X6 сгорел ночью 17 июня в Иркутске
Спецвыпуск " Моя Конституция" - в еженедельном выпуске "КП" 17 июня
Футболисты иркутского «Зенита» начнут тренировки с 22 июня
Ледовый дворец «Байкал» откроют в Иркутске в августе
Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет
Шесть ДТП с пьяными водителями произошло за сутки в Иркутске и районе
Присяжные признали жителя Братска виновным в убийстве
Водитель квадроцикла погиб в ДТП под Ангарском
В Приангарье вырос спрос на спутниковые тарелки на 60%
ТПП Восточной Сибири просит поддержать проекты помощи детским учреждениям Приангарья
Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске
«Сервико» - компания, которая везет в Иркутскую область продукты и товары первой необходимости
Школьный спортзал и дом едва не сгорели из-за поджога тополиного пуха в Иркутске
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Игорь Кобзев взял под контроль ситуацию с утечкой стоков в Ангару
Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян 15 июня
Сибирячка сожгла автомобиль мужа из-за ссоры
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня выросло до 4747
1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области