2020-06-17T13:15:40+03:00
Общество

«Твой звездный выход»: иркутяне поучаствовали в кастинге

Заяви о своих талантах и выступи на городском концерте!
Яна ЛИСИНА
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У Евы множество наград – городские, областные конкурсы, международные проекты.У Евы множество наград – городские, областные конкурсы, международные проекты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 17 июня, в пресс-центре «Комсомолки» царила по-настоящему творческая атмосфера. Здесь проводился кастинг конкурса талантов «Твой звездный выход». 13-летняя Ева Горюнова из Иркутска – стала одной из участниц. Девочка исполнила известную песню «Если в сердце живет в любовь» Юлии Савичевой.

- В конкурсах участвую часто, но хотелось бы выступить перед большой публикой в День города, - признается очаровательная Ева. – Хотя и такой опыт у меня уже был. Но я всегда стараюсь использовать любую возможность для развития!

Вокалом Ева занимается пять лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокалом Ева занимается пять лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За славой на наш кастинг, чтобы записать ролики, пришли и другие ребята. Например, 22-летний Анатолий Шулунов из Осинского района, который исполнил песню на стихи собственного сочинения и 28-летний иркутянин Николая Чистяков и тоже с собственным произведением.

22-летний Анатолий Шулунов из Осинского района исполнил песню на стихи собственного сочинения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22-летний Анатолий Шулунов из Осинского района исполнил песню на стихи собственного сочинения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28-летний иркутянин Николая Чистяков тоже записал ролик и теперь стал участником конкурса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28-летний иркутянин Николая Чистяков тоже записал ролик и теперь стал участником конкурса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а свою минуту славы получить и вы! Уже несколько недель на сайте ww.irk.kp.ru принимаются работы на конкурс талантов. Самые интересные, неординарные, яркие выступления станут частью программы общегородского концерта, который после снятия всех ограничений проведут на острове Юность в Иркутске. Помимо этого на сайте открыто народное голосование. Участники, которые наберут больше всего «лайков» получат призы зрительских симпатий. Ну а возможным этот виртуальный баттл стал благодаря организаторам - администрации Иркутска, Общественной палаты города, «Комсомольской правде» и телеканалу ТиВиСи HD

ИСТОЧНИК KP.RU

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