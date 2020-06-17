Волонтеры Конституции - главные герои перемен

- Ребятам интересно примкнуть к акции и стать частью большого движения, - говорит председатель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина. - И здорово, что в нашей стране ни одно крупное мероприятие или событие не обходится без помощи добровольцев. Молодежь, а также их старшие товарищи включаются в повестку…

Повестка, как мы знаем, - голосование по поправкам в Основной Закон. И интересно, что еще в марте начался прием заявок на участие во Всероссийском общественном корпусе «Волонтеры Конституции» на специальном одноименном портале. Всего поступило около 114 тысяч заявок, в Иркутской области - более 500.

А вот и команда волонтеров Конституции. Фото: Личный архив

- Это волонтеры в возрасте от 18 до 50 лет, - поясняет Анастасия. - Что мы будем делать? В первую очередь на информационных точках расскажем о предстоящем голосовании, о том, где и как оно пройдет, о поправках. При этом важно, что мы не занимаемся агитацией.

Так называемые информационные точки будут образованы в крупных городах региона с 15 по 30 июня и, конечно, на основных улицах. Например, в Иркутске это сквер Кирова, набережные. Ребят вы узнаете без труда: они будут в яркой форме возле оборудованного стенда. К ним можно подойти и задать вопросы.

Просвещать молодежь они намерены и в социальных сетях: в популярных пабликах поведают обо всех нюансах предстоящего исторического события. Но на этом их миссия не ограничивается. Добровольцы также будут обзванивать пожилых людей, чтобы дать им небольшой инструктаж - где, когда и зачем.

А в главный день голосования, 1 июля, волонтеры будут работать на избирательных участках, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Одним словом, волонтер Конституции - не только исполнитель, но и соорганизатор добровольческого движения. Ну а всех тех, кто уже примкнул к нему, ждет еще много других, не менее интересных проектов. Например, «Лапы дружбы». Ребята уже ездили в иркутские питомники для животных и убирали там территорию, а в День России раздавали ленточки-триколоры.

- Конечно, из-за пандемии коронавируса мы позаботились и о мерах безопасности, - заключает Анастасия. - Все без исключения будут в маске, перчатках и обязательно с антисептиком. Кстати, обычно мы, волонтеры, собираемся и знакомимся друг с другом, проходим обучение, но в этот раз оно - только онлайн. Да и сроки получились сжатыми. Планировалось ведь, что весь инструктаж продлится месяц, а то и больше, но…

Анастасия Дубровина вместе с единомышленниками будет разъяснять горожанам, как и где можно проголосовать. Фото: Личный архив

Однако это никак не повлияет на качество, ведь у многих волонтеров за плечами огромный опыт. Например, Анастасия была волонтером на Олимпиаде в Сочи, участвовала в экологических, образовательных и социальных проектах. Таких, как она, много, и всех объединяет одна общая идея - менять жизнь к лучшему каждый день.

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