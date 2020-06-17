2020-06-17T08:21:20+03:00
Общество

Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области

Безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий - главный приоритет
Яна ЛИСИНА
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Безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий - главный приоритетБезопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий - главный приоритетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», было назначено на 22 апреля. Однако пандемия внесла коррективы, и в итоге определен новый срок: в Иркутской области досрочное голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ стартует 17 июня.

В первую очередь свое мнение за или против внесения поправок выскажут жители труднодоступных районов. Туда уже направлена первая партия бюллетеней. Речь идет о Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Нижнеудинском и других районах, где есть отдаленные поселки и деревни.

Основной же этап голосования в регионе, как и во всей России, пройдет с 25 июня по 1 июля. Для этого в регионе изготовят 1 861 205 (!) бюллетеней.

- Из них 315 626 будут напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Что это за комплекс? В обиходе его называют электронной урной. Он позволяет подсчитывать голоса в автоматическом режиме. Такие системы будут доступны на участках в Иркутске. Кроме того, на всех без исключения территориях обещают предпринять меры безопасности в связи с пандемией: социальная дистанция, отсутствие очередей, а также раздача масок - это обязательно.

КОНКРЕТНО

- 17 июня стартует досрочный этап голосования в отдаленных районах Иркутской области.

- С 25 июня по 1 июля пройдет основной этап голосования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 861 205 бюллетеней изготовлено, из них:

315 626 штук - для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Более 15 000 членов участковых и территориальных комиссий.

• Бюллетени отпечатают черной краской поверх защитной (тангирной) сетки зеленого цвета. Эта сетка на обычных бюллетенях будет на лицевой стороне. Для КОИБов изготовят бюллетени со специальной черно-белой рамкой по краям, а зеленую защитную сетку нанесут на оборотную сторону.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК!

При ЦИК России работает информационно-справочный центр. Любой позвонивший может получить сведения об особенностях участия в общероссийском голосовании, узнать о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения, графике работы пунктов приема заявлений, уточнить номер своего участка, его адрес и телефон.

Звонки принимаются по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20. Телефон для звонков граждан России, находящихся за пределами страны: +7-499-754-00-20.

Время работы:

с 5 июня по 3 июля - с 9.00 до 18.00, в круглосуточном режиме - с 9.00 25 июня до 18.00

2 июля, 3 июля - с 9.00 до 18.00.

ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ

НЕДЕЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Прийти на участок для голосования вы сможете тогда, когда вам удобно, в любой день с 25 июня по 1 июля.

В профилактических целях в местах для голосования будет организовано:

- пункт температурного контроля и дезинфекционный коврик при входе;

- выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать;

- место для дезинфекции рук;

- специальные линии-указатели, что поможет обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Места для голосования будут организованы в просторных помещениях. Для удобства они будут оборудованы там, где традиционно располагается ваш избирательный участок.

Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию не реже одного раза в час.

Участник голосования предъявляет на расстоянии паспорт в развернутом виде.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

Члены комиссии вместе с наблюдателями придут, по предварительному согласованию с вами, с переносным ящиком для голосования, но в квартиру не зайдут - голосование проходит бесконтактно.

На членах комиссии будут надеты халат, маска и перчатки, при себе - средства дезинфекции. Наблюдатели будут в маске и перчатках.

На ручку двери повесят пакет, в котором находится все необходимое для голосования: маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и одноразовая ручка, а также сам бюллетень и заявление, где вы должны расписаться, что получили бюллетень.

Ящик для голосования поставят рядом с дверью. При этом члены комиссии отойдут на безопасную дистанцию - не менее двух метров.

Открыв дверь, покажите членам комиссии паспорт в раскрытом виде, не передавая им в руки.

Заберите пакет и дома, надев средства защиты, заполните бюллетень и распишитесь в заявлении за его получение.

Далее опустите бюллетень в ящик для голосования, предварительно свернув его.

Заявление опустите в отдельный бокс.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Как подать заявление о голосовании по месту нахождения

Участники голосования, достигшие 18 лет и находящиеся не по месту регистрации, смогут ЛЕГКО проголосовать там, где они находятся, в любом удобном для них месте.

Заявления о прикреплении к удобному участку для голосования могут быть поданы через МФЦ, территориальные и участковые комиссии, а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

С 5 по 21 июня

• В любом МФЦ (до 14.00 по местному времени);

• В любой территориальной комиссии (до 14.00 по местному времени);

• Либо в электронном виде на портале Госуслуг (до 14.00 по московскому времени).

А также в любой участковой избирательной комиссии

с 16 по 21 июня (до 14.00 по местному времени)

В течение недели, с 25 июня по 1 июля, приходите на выбранный вами участок.

Не забудьте паспорт!

ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ

НЕДЕЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Прийти на участок для голосования вы сможете тогда, когда вам удобно, в любой день с 25 июня по 1 июля.

В профилактических целях в местах для голосования будет организовано:

- пункт температурного контроля и дезинфекционный коврик при входе;

- выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать;

- место для дезинфекции рук;

- специальные линии-указатели, что поможет обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Места для голосования будут организованы в просторных помещениях. Для удобства они будут оборудованы там, где традиционно располагается ваш избирательный участок.

Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию не реже одного раза в час.

Участник голосования предъявляет на расстоянии паспорт в развернутом виде.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

Члены комиссии вместе с наблюдателями придут, по предварительному согласованию с вами, с переносным ящиком для голосования, но в квартиру не зайдут - голосование проходит бесконтактно.

На членах комиссии будут надеты халат, маска и перчатки, при себе - средства дезинфекции. Наблюдатели будут в маске и перчатках.

На ручку двери повесят пакет, в котором находится все необходимое для голосования: маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и одноразовая ручка, а также сам бюллетень и заявление, где вы должны расписаться, что получили бюллетень.

Ящик для голосования поставят рядом с дверью. При этом члены комиссии отойдут на безопасную дистанцию - не менее двух метров.

Открыв дверь, покажите членам комиссии паспорт в раскрытом виде, не передавая им в руки.

Заберите пакет и дома, надев средства защиты, заполните бюллетень и распишитесь в заявлении за его получение.

Далее опустите бюллетень в ящик для голосования, предварительно свернув его.

Заявление опустите в отдельный бокс.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Как подать заявление о голосовании по месту нахождения

Участники голосования, достигшие 18 лет и находящиеся не по месту регистрации, смогут ЛЕГКО проголосовать там, где они находятся, в любом удобном для них месте.

Заявления о прикреплении к удобному участку для голосования могут быть поданы через МФЦ, территориальные и участковые комиссии, а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

С 5 по 21 июня

• В любом МФЦ (до 14.00 по местному времени);

• В любой территориальной комиссии (до 14.00 по местному времени);

• Либо в электронном виде на портале Госуслуг (до 14.00 по московскому времени).

А также в любой участковой избирательной комиссии

с 16 по 21 июня (до 14.00 по местному времени)

В течение недели, с 25 июня по 1 июля, приходите на выбранный вами участок.

Не забудьте паспорт!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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