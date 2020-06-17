Самые важные изменения в Основной Закон

Поправок в Конституцию РФ много. Они отражают закрепление социальных гарантий, которые диктуют, что в центре внимания государства должен быть человек. Большой блок посвящен суверенитету России. То есть возможность для нас и для будущих поколений самим решать, каким образом жить в нашей стране. А также в поправках вложено перераспределение полномочий между органами федеральной власти, по сути, часть полномочий президента передают парламенту, восстанавливая равновесие между ветвями власти. Расскажем о некоторых изменениях в Основной Закон простыми словами:

О суверенитете и власти

- Стране нужна новая степень защиты суверенитета. Поправки в Конституцию позволят обеспечить территориальную целостность России, противостоять внешнему правовому давлению, поддержать соотечественников.

- Чиновник не должен иметь за рубежом ни вида на жительство, ни счетов. Эти поправки обезопасят страну от влияния извне. Высшая политическая элита должна

быть командой патриотов, разделяющих общие ценности. Ее задача - служить народу.

- Поправки придадут устойчивости и стабильности системе госорганов и политической системе в целом. Появится реальный баланс власти: Государственная Дума и Совет Федерации смогут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. Будет закреплен принцип единства системы публичной власти - от центральной до муниципальной. И при этом будут расширены и укреплены полномочия местного самоуправления.

О социальных гарантиях

- Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), пособий и других выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан.

- Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

О науке, природе и волонтерах

- Россия была и будет страной научно-технического прогресса. Теперь нам нужен технологический рывок в самых перспективных отраслях науки и техники. Поправки в Конституцию гарантируют поддержку этих сфер.

- Природные запасы России огромны, но не безграничны. Теперь Основной Закон обязывает как отдельных граждан, так и предприятия сохранять их для будущих поколений, а также беречь животных.

- Без сильного, инициативного и ответственного гражданского общества не может развиваться страна. Авангард этого общества - волонтеры и некоммерческие организации.

О культуре

- Вклад России в мировую культуру неоспорим. Можно бесконечно перечислять имена знаменитых ученых, композиторов, писателей, поэтов, художников, архитекторов… Они - одно из главных достояний нашего народа. Странно, что это до сих пор не было отмечено в Основном Законе.

О медицине

- Доступная и качественная медицина должна быть обеспечена в любой части страны. Ответственность за здоровье людей - дело всех уровней власти.

О семье

- Дети - это главное. Основной Закон, защищая традиционные ценности и отдавая приоритет воспитания семье, обязывает государство на всех уровнях заботиться об их здоровье, образовании и нравственности.

Об истории

Россия чтит память предков, отдает дань уважения защитникам Отечества.

О труде

- Человек труда - опора своей семьи и всей страны. Согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда.

По материалам ЦИК и «Комсомольской правды».

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