2020-06-17T09:57:25+03:00
Общество

Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на удаленку из-за коронавируса у водителя

У самого градоначальника результат теста отрицательный
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на удаленку из-за коронавируса у водителя.Мэр Иркутска Руслан Болотов ушел на удаленку из-за коронавируса у водителя.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтвержден коронавирус. Проведенный сразу же тест у самого градоначальника COVID-2019 не подтвердил.

Как уточнили в администрации города, сотрудники администрации активно участвуют в мероприятиях, связанных с коронавирусом, поэтому подвергаются реальному риску заражения. Тут необходимо учесть, что в самом Иркутске уже много больше 2 тысяч случаев COVID-2019, то есть болен каждый трехсотый житель. Идет местное распространение инфекции, ограничительные меры продлены до 21 июня.

– В частности, водители автохозяйства задействованы в работе по развозу предписаний Роспотребнадзора, проверке людей, находящихся на самоизоляции, возят специалистов, которые берут тесты у горожан, – отметил заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. – Несмотря на то, что все рабочие выезды осуществляются с соблюдением мер безопасности, первый положительный результат был выявлен именно в автохозяйстве.

К сожалению, он не один. Случай заражения подтвержден и в Управлении специального обеспечения администрации Иркутска. Его специалисты входили в состав рабочих групп, встречающих самолеты в аэропорту и сопровождали их в обсерваторы.

В мэрии города делают все, чтобы снизить опасность заражения как иркутян, так и своих сотрудников, часть из которых уже больше двух месяцев работает удаленно. Остальные работают в масках, регулярно проходит дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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