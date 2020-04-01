En+ Group заинтересована в том, чтобы сотрудники связывали свое будущее с сибирскими городами

Множество крупных спортивных, культурных и образовательных проектов, полюбившихся жителям Приангарья, финансируются и реализуются бизнес-структурами. Сегодня, когда мир столкнулся с пандемией, сильный удар получила как мировая, так и российская экономика, вследствие чего страдает и бизнес. Значит ли это, что социальные инвестиции крупных компаний будут пересмотрены, в результате чего мы уже не увидим полюбившихся проектов? О результатах и перспективах благотворительных проектов бизнеса мы поговорили с руководителем проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Светланой Чекалиной.

Бережное отношение к природе - одно из базовых направлений

- Светлана, En+ Group - это крупный промышленный холдинг, основная задача которого, как и у любого бизнеса, приносить прибыль. Зачем компания тратит весьма внушительные суммы на разные социальные проекты?

- На территориях живут и трудятся тысячи наших сотрудников и их семьи. Мы заинтересованы в том, чтобы они связывали свое будущее с городами, где работают, поэтому стремимся к повышению уровня их комфорта, инвестируя в общественные проекты. Они связаны с развитием, здоровым образом жизни, образованием и окружающей средой. И вовлекаются в них, кстати, не только наши работники, но и местные жители.

- Одно из таких добрых дел действительно знают все. И с удовольствием принимают в нем участие. Это акция «360», когда сотни волонтеров со всей России приезжают на Байкал и проводят «генеральную» уборку. Как развивается проект?

- En+ Group реализует комплексную программу по защите озера Байкала и заповедных территорий России уже много лет. И акция «360» - это одна из инициатив, но, как вы правильно заметили, самая известная. За 9 лет в ней приняли участие более 144 тысяч волонтеров, собрано около 4500 тонн мусора. Цифры, безусловно, впечатляют. И география тоже: приезжают со всей России и разных стран мира.

Бережное отношение к Байкалу, сохранение его экосистемы становится общим делом. Нас поддерживают и общественники. Кроме того, в рамках комплексной программы компания финансировала проекты ведущих НКО региона. Вместе с «Большой байкальской тропой» мы строим тропы, оборудуем туристические стоянки, работаем с населением в плане экопросвещения.

Также до 2020 года поддерживались и другие интересные проекты. Так, успешно работает Школа экологического предпринимательства, где реализуются самые смелые идеи и дается шанс энтузиастам начать экологически ответственный бизнес в регионе. Популярны ярмарки экотоваров и услуг «Сделано на Байкале». Эти проекты молодежного благотворительного фонда «Возрождение Земли сибирской» компания поддерживала в течение многих лет.

Для молодого поколения ассоциация «Защитим Байкал вместе» проводит просветительские проекты - «Экологический автобус», фестивали «Байкальский калейдоскоп», «Азбука экологии жизни», которые также долгие годы реализовывались в партнерстве с нами.

Грантовый конкурс экопроектов

- Как компания принимает решение, какие инициативы поддерживать или внедрять, ведь речь идет о больших финансовых вливаниях?

- В 2019 году мы пересмотрели подход к социальным инвестициям, чтобы сделать их максимально эффективными. Особое внимание уделили развитию городской инфраструктуры и добровольчеству. Но в то же время не отказались от наших традиционных экологических, спортивных и образовательных программ. Улучшили и внутренний механизм распределения финансирования. Результатом этого стала обновленная социальная политика. Создали соответствующий комитет, в который вошли финансисты, кадровики, специалисты по связям с общественностью и эксперты по безопасности.

Эти меры позволят управлять рисками, возможностями, подходить к проектам максимально прозрачно и последовательно при их оценке в плане поддержки.

- И уже есть первые решения?

- Да, отметили востребованность проектов, которые реализуются в сотрудничестве с некоммерческими организациями, и необходимость расширения такого сотрудничества. Поэтому мы решили разработать и запустить в 2020 году свой грантовый конкурс экологических проектов En+ Group. Пилотный проект направлен на охрану и развитие водных экосистем - Байкала, Ангары, Енисея - и реализован на четырех территориях присутствия компании: в Иркутске, Байкальске, Усть-Илимске и Дивногорске. Предусмотрена поддержка экологического и социального предпринимательства, эколого-образовательных программ, научных исследований. Новый формат, безусловно, привлечет новых участников, а главное, пойдет на пользу регионам. Мы уже провели встречи с общественниками, продолжаем принимать заявки и готовиться к увлекательной оценке. Все подробности конкурса можно узнать на сайте enplus-grant.ru.

Новая лыжная база в Тулуне

- И все-таки вернемся к сотрудникам, их семьям. Что создается для них в плане комфортного проживания?

- Не только для них, конечно, но и для всех жителей. Развитие инфраструктуры - основной фактор привлечения инвестиций и залог социально-экономического роста городов, особенно малых. Чем лучше условия, тем ниже отток капитала и рабочей силы. Мы проводим социологические исследования и получаем обратную связь.

Проанализировав запросы населения, в планы на 2020 год включили такие инфраструктурные проекты, как создание детских площадок, велодорожек и пешеходных дорожек вдоль плотины Иркутской ГЭС, софинансирование модернизации и строительства общеобразовательных школ. Кроме того, En+ Group взяла на себя обязательство построить в этом году новую лыжную базу в Тулуне.

- Поддерживать лыжный спорт, кстати, - традиция компании…

- Да, в партнерстве с РУСАЛом и Федерацией лыжных гонок России проводим с 2016 года проект «На лыжи!». Помогаем юношеским командам, закупили и передали спортсменам 1131 единицу лыжного инвентаря и снаряжения, поддержали запуск курсов образовательной подготовки для тренеров. Обновляем инфраструктуру, строим или ремонтируем базы.

В 2019 году еще объявили конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии размером 90 тысяч рублей. Стипендиатами стали пять тренеров. И конкурс теперь будет ежегодным.

Не забываем и о других видах спорта. Например, продолжаем финансировать команду по хоккею с мячом «Байкал-Энергия», которую очень любят наши болельщики.

- Компания с 2013 года проводит «Робосиб», где собираются юные таланты со всей России и даже мира. В январе 2020-го он стал особенно успешным…

- «Робосиб» пока признан самым крупным. В нем приняли участие около 800 студентов из пяти регионов России и Китая, а гостями стали более 5000 человек. Представляете, собрались 164 команды, 76 получили награды! Победители, что ценно, получают возможность участвовать во всероссийских соревнованиях по робототехнике.

Сейчас En+ Group проводит большую работу по трансформации образовательных программ и разработке новых направлений и форматов, которые нацелены на подготовку будущих инженеров и техников. Растим кадры не только для своих предприятий, но и для отрасли в целом. Важно, что это создание условий, чтобы каждый ребенок и студент имел равный доступ к качественному образованию.

Каждый год к экологическим проектам En+ присоединяются сотри волонтеровФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРЫ

Акция «360» - 144 000 волонтеров, собрано 4500 тонн мусора

Большая Байкальская тропа (совместно с ассоциацией ББТ) - 2119 волонтеров, построено отремонтировано, расчищено и промаркировано 418,77 км троп, проведено 40 образовательных проектов, в них приняли участие 1135 школьников.

Школа экологического предпринимательства - 16 очных сессий, 582 участника. 289 заявленных проектов были проработаны с экспертами, 34 из них стали бизнесами, 44 - в стадии запуска.