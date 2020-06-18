Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июня: мэр города работает дистанционно, случаев заражения больше 5 000

Коронавирус в Иркутске, 18 мая. Ситуация более чем тревожная. Более 5 тысяч случаев заражения, 48 смертей, в том числе 24 от иных причин. От инфекции продолжают лечение около 3, 4 тысяч жителей. Выздоровело вдвое меньше — 1580. К сожалению, из-за бурного роста количества заразившихся в последние две недели, по числу победивших вирус регион занимает одно из последних мест в стране, хотя из больниц и выписывается с достаточно много пациентов, только сегодня 166 и по этому показателю мы попадаем в топ по России.

Коронавирус в Иркутске, 18 июня : мэр города Руслан Болотов работает дистанционно

Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя машины из гаража администрации города, которой он пользовался, был подтвержден коронавирус. При этом результат обследования у самого Руслана Болотова отрицательный.

Как уточнили в мэрии, все ее сотрудники так или иначе участвуют в борьбе с COVID-2019. Так, водители мэрии развозят предписания Роспотребнадзора, участвуют в проверке находящихся на самоизоляции в связи с вирусом, возят медиков, которые берут анализы у горожан. Несмотря на соблюдение мер безопасности, люди рискуют. Еще один случай заболевания зафиксирован в Управлении спецобеспечения, которое, кроме всего прочего, было занято встречей прилетающих в аэропорт и сопровождением их в обсерваторы.

С момента, когда был объявлен режим самоизоляции, часть сотрудников администрации Иркутска работает дистанционно. Тем, кто находится на рабочих местах, выданы маски и перчатки, проводится дезинфекция помещений.

Коронавирус в Иркутске, 18 мая: Сибирь продолжает болеть

Сводные данные по числу выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах привел Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом . В Сибири меньше всего выздоровевших — 42%. А, к примеру, в Северо-Кавказском округе этот показатель равняется 64% и значительно превосходит общий по России (54%). В большей степени ситуация зависит от того, где и когда начала нарастать инфекция.

Первое место в общероссийском рейтинге регионов занимает Татарстан. Здесь самый высокий индекс вылечившихся от коронавируса — 91%. Также в тройке лидеров Северная Осетия (90%) и Республика Марий Эл (89%). Во всех этих регионах жители начали болеть раньше, чем в Сибири и теперь там почти не фиксируется новых случаев. Примерно так же складывалась ситуация и в Хакасии, и сегодня регион, единственный из сибирских, попал в топ-10 по России – 77% выздоровевших.

Стоит отметить, что в 29 регионах России процент вылечившихся сегодня составляет более 60% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом. Это наиболее благополучные территории. Кроме Хакасии, в их число в Сибири входит Алтайский край (с индексом в 64%).

Еще в 39 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 41 до 59%. В этом перечне тех, где борьба с болезнью в разгаре, вошли республика Алтай, Омская, Новосибирская, Томская и Кемеровская области.

Иркутская область, из-за большого числа недавно заболевших ( в последние пару недель статистика случаев пополнилась на две трети) входит в число 16 регионов страны, где для победы над коронавирусом нужно еще очень много времени. России показывают самый малый индекс — от 15 до 39%. В их числе Красноярский край, Иркутская область и Тыва. Причем в Тыве наиболее сложная ситуация по сравнению со всей страной - здесь всего 15% излечившихся от COVID-19 и более 800 больных на 100 тысяч жителей. Также очень мало пока выздоровевших в Карачаево-Черкесии и Новгородской области.

Коронавирус в Иркутске, 18 июня: на амбулаторном лечении -1, 6 тысячи пациентов, в стационарах – 1, 7 тысяч

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая в отчете о работе государственных и частных учреждений здравоохранения заявила, что с коронавирусными пациентами работают 28 учреждений здравоохранения, помощь оказывается в полной мере. На лечении находятся более 3,3 тысяч человек, в том числе 1,7 тысячи – в стационарах и 1,6 тысячи жителей получают помощь амбулаторно. Это те пациенты, у которых течение болезни протекает бессимптомно. По приказу Минздрава России помощь им оказывается на дому.

Коронавирус в Иркутске, 18 июня: иркутяне готовы ехать в Пермь, Сочи и Бурятию

Как только стало ясно, что карантинные меры ослабевают, жители региона живо заинтересовались посуточной арендой жилья в тех регионах, куда уже можно поехать на отдых. Гостиницы и базы отдыха еще только открываются. Но, видимо, сибиряки решили, что в частном секторе надежнее и дешевле. И стали снимать комнаты. По данным аналитиков Авито Недвижимость именно это и происходит.

Наиболее активными в изучении объявлений и по планировании отпуска стали жители Краснодарского края, Ленинградской области, Республики Крым, Москвы и Тверской области. Но и в Иркутской области люди тоже не промах. Интересен выбор регионов для аренды туристического жилья: Пермский край (16,1%), Краснодарский край (8,8%) и Бурятия (3,7%). Если с Сочи и отдыхом на Байкале со стороны Бурятии все понятно, то причем тут Пермский край? Загадка.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутской области.

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