В Иркутской области развивают кадровый потенциал педагогов по вопросам изучения русского языка

Иркутская область вошла в число регионов-получателей субсидии в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» госпрограммы РФ «Развитие образования». Всего в отборе принял участие 21 регион страны, заявки 11 из них прошли техническую и содержательную экспертизы. Войдя в число победителей, Иркутская область с января 2020 года реализует мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка.

Институт развития образования Иркутской области - региональный оператор проекта

Как рассказала Наталья Пономарева, заместитель директора Института развития образования Иркутской области, наш регион уже четвертый год участвует в реализации данного направления. В целях развития содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях России в 2016 году были организованы мероприятия федеральной целевой программы «Русский язык». В декабре 2017-го они вошли в государственную программу РФ «Развитие образования» по направлению «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога».

Концепция заявки для участия в конкурсном отборе на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидий регионам из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, была разработана экспертной командой Института развития образования Иркутской области, который является региональным оператором данного направления в Приангарье.

- В соответствии с дорожной картой в 2020году запланированы региональные, межрегиональные и всероссийские мероприятия. Большое внимание в рамках реализации программы уделено организации повышения квалификации управленческих и педагогических работников образования по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и изучения родных языков народов РФ, - отметила Наталья Пономарева.

Специалисты Приангарья делятся опытом

Особенностью реализации государственной программы является возможность не только организовать повышение квалификации педагогов своего региона, но и создать условия для распространения на уровне Российской Федерации эффективного опыта специалистов Иркутской области в вопросах изучения русского языка. С этой целью на протяжении трех лет, с 2016 по 2018 год, в рамках реализации мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, Иркутская область взаимодействовала с Республикой Тыва. Благодаря профессиональному сотрудничеству в образовательных организациях Тувы удалось простроить модели двуязычного обучения, преемственности языковой среды на всех уровнях образования. По данным официальной статистики, в республике повысилось качество филологического образования.

- Коллеги считают это значимым результатом, поскольку хорошее знание русского языка служит ключом к продолжению образования по выбранной специальности и успешной карьере в условиях реализации государственной языковой политики на территории Российской Федерации, - подчеркнула Наталья Пономарева.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие образования» тьюторами и педагогами Иркутской области организовано повышение квалификации педагогов Республики Тыва по дополнительной профессиональной программе «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации в образовательной организации». Повышение квалификации в дистанционном режиме на сегодня прошли уже 1430 педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций республики.

Фото: архив ГАУ ДПО ИРО.

Развивающая речевая среда

В рамках указанной программы предусмотрено знакомство слушателей с нормативно-правовыми и организационными вопросами, совершенствование компетенций в вопросах соблюдения норм современного русского литературного языка. Также представлен опыт педагогов Иркутской области в вопросах создания развивающей речевой среды в образовательной организации и использования эффективных образовательных технологий, приемов и методов изучения русского языка. Особенностью программы является практикоориентированный характер и участие в ее реализации региональных тьюторов и педагогов базовых опорных площадок Института развития образования, представляющих свои эффективные практики организации условий для полноценного функционирования и развития русского языка.

Педагогическим коллективам дошкольных и общеобразовательных организаций Республики Тыва предложены видеолекции, записи мастер-классов занятий с обучающимися и воспитанниками, дистанционные интерактивные образовательные стажировки, организованные на базе Школы № 8 имени А.С. Пушкина города Черемхово, детского сада комбинированного вида № 117 «Теремок» города Ангарска, детского сада № 4 города Черемхово, дошкольного учреждения № 14 «Аленка», Марковского детсада комбинированного вида и Уриковского детского сада.

Как отметила Светлана Сульгина, региональный тьютор, заместитель директора по научно-методической работе школы № 8 имени Пушкина г. Черемхово, в образовательном учреждении создается новый уклад жизни, в основе которого лежат идеи сохранения русской духовности, возрождения классических подходов к воспитанию гражданина России и создания полноценной развивающей языковой среды при освоении русского языка как родного. К примеру, традиционное культурно-образовательное событие «Пушкинский бал» – пространство для целенаправленного сохранения традиций и ценностей русского народа, осознания красоты и богатства русского языка, раскрытия творческого потенциала детей, развития их коммуникативных навыков, освоения мастерства ораторского искусства, овладения техникой речи и владения голосом, а также для раскрытия и совершенствования организаторских умений и командной работы.

Метапредметная природа языка

В процессе занятий специалисты Иркутской области делятся опытом проектирования эффективной речевой среды, в том числе посредством использования современных интерактивных форм работы и цифровых образовательных технологий, поднимают вопросы формирования читательской культуры и читательской грамотности учеников и воспитанников, обсуждают проблему совершенствования речевых компетенций педагогов и родителей, выступающих важным фактором успешного развития речи ребенка, делятся практиками создания естественной языковой среды для стимулирования процессов овладения русским языком детей-инофонов и развития речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья, затрагивают проблему преемственности и взаимодействия детского сада и школы в процессе изучения русского языка.

- Метапредметная природа языка, определяющая его исключительную роль в процессе обучения и воспитания, делающая его незаменимым инструментом профессиональной деятельности педагога, предполагает особое внимание к работникам системы образования в аспекте владения современными формами, методами и технологиями обучения русскому языку как родному, как неродному и как иностранному на всех уровнях образования. Развитие и совершенствование речи ребенка - дело каждого члена педагогического коллектива и ответственность каждого. Без слаженной работы всех педагогов, всех сотрудников образовательной организации, без осознанных требований к употреблению русского языка речевая коммуникация может не только стать затруднительной для всех участников образовательных отношений, но и не состояться в целом, - подчеркнула Наталья Пономарева.

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