Денис Мацуев: Все будет хорошо. Даже не сомневайтесь

Денис Мацуев, пианист-виртуоз, народный артист России и наш земляк, 11 июня отметил свое 45-летие. На странице в Инстаграме он поблагодарил всех, кто в этот день обрушил на него целый шквал поздравлений.

- Я тронут. Публика для меня - это самый первый и верный критик, которому я очень доверяю, - отметил Денис Мацуев. - Несмотря на цифру 45, которая абсолютно не вяжется с моим внутренним ощущением, я сбавлять темп не собираюсь. Я уже говорил, что свет в конце тоннеля не то что виден, он уже совсем близко. Я к этому готов на 100%. И мы с вами скоро встретимся. Пока - в онлайн-формате. Но у меня есть предчувствие, которое никогда меня не подводило. И сейчас я уже предвкушаю живую встречу со своей публикой. Благодарю всех за теплые, искренние поздравления, каждое из которых для меня ценно. Все будет хорошо. Даже не сомневайтесь! Нас ждут концерты, мы скоро увидимся в концертных залах нашей страны и мира!

В преддверии Общенародного голосования по поправкам к Конституции РФ, которое состоится 1 июля, народный артист подчеркнул, что тема изменений в Основной Закон имеет для него особое значение.

Напомним, что Денис Мацуев является соавтором поправки о культуре. Он входил в состав рабочей группы, которая готовила предложения о внесении изменений в Конституцию России, и вместе с художественным руководителем театра ET CETERA Александром Калягиным, а также директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским предложил закрепить в главном законе страны статус культуры. Теперь, согласно выносимым на общенародное голосование изменениям, один из пунктов статьи 68 Конституции звучит так: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

Такая поправка, безусловно, нашла свой отклик у многих, а в особенности у работников этой сферы. К примеру, Анатолий Стрельцов, директор Иркутского академического драматического театра имени Николая Охлопкова, уверен, что она была необходима.

- Что такое культура? Это азбука воспитания человека, его души, духовных качеств. Если государство не будет это защищать, то не будет самого государства. Музыка, поэзия, живопись, архитектура, театральное дело, литература делают нас людьми. Государство должно сохранять национальную культуру, языки всех народов, населяющих Россию. Это самое важное, что должно быть, - подчеркнул Анатолий Стрельцов.

Сам Денис Мацуев считает, что культура - это наше наследие и достояние наравне с недрами. Поэтому важно, чтобы она поддерживалась и охранялась государством.

- Я очень много гастролирую по всему миру. Где бы я ни был, Россию всюду знают по нашим произведениям, будь то музыкальные или литературные шедевры. Думаю, нет такого места на земле, где бы не знали наших легендарных деятелей культуры. Их труды изучают в школах, университетах, консерваториях, в том числе за переделами нашей страны. Наша культура, наш язык - это то, что делает нас сильными и уникальными. Это то, что нас объединяет. Долг государства - обеспечить развитие нашей культуры. А поправки к Конституции смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода, - сказал иркутянин с мировым именем Денис Мацуев.

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