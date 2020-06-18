2020-06-18T10:05:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня: в областном центре болен каждый трехсотый житель

Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня: в областном центре болен каждый трехсотый житель.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня: в областном центре болен каждый трехсотый житель.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня. Накануне регион попал в топ как по заразившимся, так и по выздоровевшим. Сегодня, 19 июня, ситуация наверняка повторится - много как и новых больных (164), так и вылечившихся (166). К сожалению, зафиксированы и 7 случаев смерти у людей с коронавирусом, в том числе 4 - непосредственно от этой болезни. Общее число больных превысило 5 тысяч.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня: в областном центре болен каждый трехсотый

Самая сложная ситуация сегодня складывается в Иркутске. Почти половина всех случаев заражения - 2267. Уже точно болен каждый трехсотый горожанин. При этом выздоровевших не так много -594. А вот число тех, кто заразился при обычном общении с друзьями и походах в магазин, выросло до 1506.

На втором месте после начала вспышки у вахтовиков расположился Усть-Кут - 834. Вспышка давно локализована, а число случаев здесь практически не растет. Нужно отметить и то, что здесь наибольший процент выздоровевших - уже 357. почти половина. Такая же ситуация в пригороде Иркутска. Из 454 случаев 227 уже отпраздновали возвращение домой. Вот тут и в самом деле половина здоровы. Немного медленнее происходит излечение людей в Бодайбо. Тут выздоровело чуть меньше трети - 95 человек - из 342 с диагнозом. Намного больше трети заразившихся выписались домой в Братске - уже 92 из 281. Динамично выздоравливает и Ангарск, где на 122 случая приходится 45 выписанных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня показывает, что до сих пор можно назвать сложной ситуацию в Куйтуне - вылечилось 12 человек из 91 и Свирске - здоровы 10 из 70.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня: где вирус слаб

Коронавирус на 18 июня есть уже и в Жигалово - один случай. Но до сих пор держатся четыре северных района - Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский, Киренский, Катангский. По-прежнему мало заразившихся ( считанные случаи) на Ольхоне. в Качуге, в Чунском, Тулунском, Черемховском, Балаганском районах, в Зиме. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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