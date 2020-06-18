Из Байкальского госуниверситета выживают преподавателей

Ситуация в Байкальском государственном университете (БГУ), с советских времен известном как нархоз, накалилась до предела.

17 июня преподаватели в период конкурсного отбора, выборов заведующих кафедрами направили открытое письмо о недоверии ученому совету и ректорату университета.

Профессора, доктора, кандидаты наук, заслуженные деятели, доценты, преподаватели говорят о том, что наступил предел терпению вседозволенности, которая открыто демонстрируется действующим руководством в течение трех лет. Реальность превращения одного из самых до недавнего времени лучших вузов Иркутской области в вуз-пустышку стала очевидной. Начатый в 2017 году процесс «вымывания» высококвалифицированных кадров продолжается, несмотря на договоренности, которые были достигнуты в апреле этого года с представителями Минобрнауки.

В период конкурсной кампании высока вероятность увольнения докторов наук, которых и так уже уменьшилось на 39% (с 82 до 50). В 2017 - 2019-м из вуза увольняли по 10 - 12 докторов наук в год: без объяснения причин, в отсутствие решений о реорганизации структуры, упразднения направлений подготовки. Под должности конкурс просто не объявлен.

Ученый совет университета, состав которого постоянно обновляется в нарушение установленной процедуры избрания, не учитывает мнение ни кафедр, ни институтов в целом, тем самым открыто пренебрегает академическими правами и свободами.

Так на последнем заседании, отмечают преподаватели, 21 человек из состава ученого совета проголосовал против кандидатуры заведующей кафедрой физкультуры, которую сама кафедра рекомендовала на эту должность. Кандидат педагогических наук, доцент и просто женщина с двумя детьми в одночасье оказалась на улице.

С кафедрой иностранных языков произошел просто анекдотичный случай. Коллектив голосовал за кандидатуру, профессиональный уровень которой подтвержден в течение многих лет, а в итоге руководителем стала преподаватель русского языка, не имеющая к иностранным никакого отношения. Это ли не беспредел?! - возмутились представители вуза.

- Последней каплей преподавателей Института мировой экономики стало объявление бывшего ректора Суходолова А.П., а ныне научного руководителя университета, о своем намерении избираться на должность заведующего кафедрой мировой экономики и экономической безопасности наряду со своей основной должностью, притом что он не имеет практики преподавания, практики руководства на этом уровне, в целом не знает учебного процесса, его деятельность не совпадала с направлением данной кафедры, - говорят представители Института.

Кроме того, Суходолов А.П. как претендент не счел нужным выполнить установленную процедуру выдвижения: в частности, не подал документы и не представил программу развития кафедры. Вероятность его избрания ученым советом университета близка к 100 процентам.

- То, что происходит в последние годы в вузе, никак не соответствует здравому смыслу. Массово увольняют преподавателей, закрывают научные направления. Как можно давать полноценное экономическое образование, если ликвидирована базовая кафедра экономической теории?! Имидж БГУ уже пострадал, и все меньше выпускников школ выбирают его для дальнейшего обучения, - констатировал Евгений Трофимов, профессор кафедры инженерно-экономической подготовки.

- Цели руководства БГУ не соответствуют целям вуза, а именно развитию образования и науки, удержанию в регионе талантливой молодежи и высококвалифицированных кадров. Вуз вынужден был покинуть ученый с мировым именем профессор Кравченко. Когда в свое время я ездила на конференции в Москву, то была там человеком из города Кравченко, причем не среди лингвистов, а среди философов. Это говорит об уровне преподавателей, которых теряет вуз, - отметила Любовь Богодельникова.

Валентина Федосеева, председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, сообщила, что на возможность необъективной оценки профессиональной деятельности, не прохождения по конкурсному отбору работники обратили внимание еще в конце февраля этого года. Причина - их отказ в поддержке кандидатуры врио ректора Музычук Т.Л. на должность ректора, смелость выразить свою позицию, отличную от руководства вуза, несогласие с административным давлением.

- Как видим, опасения работников подтверждаются. В целом же данная ситуация продолжается уже несколько лет. С 2018 года мы отмечаем нарушение трудовых прав работников и установленных процедур выборов, - отметила Валентина Федосеева.

Преподаватели подтверждают и говорят, что такое происходит сплошь и рядом: в вузе избавляются от всех неугодных руководству. С теми, кто пользуется своим правом выражать мнение и подписывает письма в различные инстанции, проводят недвусмысленные беседы.

Обращения в различные инстанции пишутся с одной целью - предупредить развал вуза из-за неэффективного, непрофессионального менеджмента; сохранить квалифицированные кадры, тем самым обеспечить качество образования, привлекательность вуза, вывести его на позиции, которые были утрачены в последние три года. И сегодня возможность еще есть, так как несмотря на напряженную внутреннюю социальную обстановку, постоянные угрозы и давление со стороны руководства, коллектив работает. Есть реальные возможности сохранить кадровый состав, который готов и может работать, имеет высокий интеллектуальный и профессиональный потенциал.

- Проблема не в работниках, - говорят преподаватели, - проблема в руководстве, которое продемонстрировало свою несостоятельность в управлении вузом. Стало явным и очевидным, что при действующем руководстве перспектив у вуза нет. Печально то, что действующее руководство чувствует себя неприкосновенным. Им никто не указ. Мы заявляем о том, что в вузе сложилась революционная ситуация. Преподавателей поддерживают студенты, мы их еще сдерживаем.

- Ситуация действительно вызывает, мягко говоря, недоумение, - говорит Валентина Федосеева. Ссылка идет на автономию образовательного учреждения. Да, принцип автономии и самостоятельности в принятии решений отрицать невозможно. Однако его нельзя подменять вседозволенностью, злоупотреблением властью тех людей, которые стоят у руководства. Если так позволяется поступать с людьми, труд которых, по всем нормам, в том числе международным, признается высококвалифицированным, а роль преподавательских кадров во вклад в развитие общества высокой, то о чем тогда можно говорить? Это означает поощрение действий, направленных на подавление мнения, выражение какой-либо критики, что закон, вообще-то, относит к академическим правам педагогических работников.

Александр Коротких, председатель Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, сообщил, что преподаватели вуза будут поддержаны.

- Сделаем все возможное, чтобы информация об акции профсоюзов в поддержку сотрудников Байкальского государственного университета, прозвучала на всю Россию, - сказал Александр Коротких.