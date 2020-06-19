2020-06-19T07:54:05+03:00
Общество

«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине

Победители получат квартиры, машины и другие ценные призы
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В рамках просветительского проекта «Моя Конституция» Иркутский филиал издательского дома «Комсомольская правда» организует викторину. Она приурочена к 95-летнему юбилею газеты. С 25 июня по 1 июля жители Иркутской области от 18 лет, которые примут участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, могут получить специальный билет с уникальным номером с вопросами викторины.

Кому выпал счастливый номер, можно будет узнать на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, телеканалах ТиВиСи и АИСТ.

Победители получат один из замечательных призов, в числе которых три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты. Награждение состоится

8 июля в Иркутске и будет сопровождаться большим онлайн-концертом.

Положение о викторине «Конституция - это я!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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