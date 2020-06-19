Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июня: в клиники Иркутска поступит новейший препарат для лечения COVID 19

Коронавирус в Иркутске, 19 июня. В регионе уже более 5 тысяч случаев заражения COVID 19. Количество больных нарастает ежедневно. Выздоровевших тоже становится больше. Но их пока только 1580, это треть от числа заболевших. В тяжелом состоянии 32 жителя региона. Но уже есть надежда, что выздоровление этих людей пойдет побыстрее и помочь смогут многим. На днях в регион поступит новый препарат для лечения коронавируса и Приангарье станет одним из первых, где он будет применяться.

Коронавирус в Иркутске, 19 июня: препарат от COVID 19 поможет быстрее выздороветь

-Новое лекарство поступит на вооружение наших медиков уже в ближайшие два дня, - сказала накануне замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

В Иркутск привезут новейший отечественный препарат, клинические испытания которого только что завершились и показали хорошие результаты в охваченных болезнью Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня эти регионы уже лидеры в списке выздоровевших, хотя лекарство и не панацея, но противовирусное средство с доказанной эффективностью против всех вирусов гриппа и коронавируса. Всего, по данным Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося поставками этого лекарства в регионы, в июне клиники страны получат 60 тысяч курсов необходимых медикаментов.

Препарат - один из двух , зарегистрированных против коронавируса, аналог японского средства, одобренного для лечения болезни. Препарат блокирует механизмы размножения коронавируса, быстро сбивает температуру и нормализует состояние. Лекарство бесплатное, поставляется по ОМС и будет применяться только в ковидных госпиталях. В свободной продаже его не будет.

Коронавирус в Иркутске, 19 июня: половина больных COVID 19 в регионе сейчас лечится на дому

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, для пациентов с коронавирусом в регионе оборудовано 3136 мест. Из них заняты 58%.

- Пациенты с коронавирусной инфекцией в легкой форме лечатся дома, - отметила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Это новое правило, которое действует по приказу Минздрава России по всей стране. В Приангарье много бессимптомных больных, и поэтому сейчас на дому лечатся 1, 6 тысяч человек.

Коронавирус в Иркутске, 19 июня: больных с пневмонией лечат сразу

Кроме того, в Иркутске, Ангарске и Братске открыты провизорные госпитали для пациентов с внебольничными пневмониями, у которых еще не получен анализ на COVID-19. Во всех районах области имеются изолированные боксы для больных с неясной клинической картиной. Это делается для быстрой и грамотной «сортировки» больных, лечить которых начинают сразу при поступлении в такой госпиталь вне зависимости от диагноза, а потом переправляют в лечебное учреждение по профилю.

-У нас чрезвычайно много случаев пневмонии для этого времени года, - отметила на заседании Комитета по здравоохранению ЗС региона и.о. замминистра здравоохранения Елена Голенецкая. – Обычно летом единичные случаи, а сейчас 791 диагноз у взрослых и 25 у детей. В 70% случаев это вирусная пневмония. При лечении всех тяжелых пациентов используются все варианты помощи им, включая как консультации врачей областной больницы, так и обязательные рекомендации с федеральным центром, которые мы организуем с помощью телемедицины.

В Братске, Тайшете и Шелехове идет строительство инфекционных госпиталей, такие же должны появиться в Жигалове, Усть-Куте и Бодайбо.

Коронавирус в Иркутске, 19 июня: в ближайшие две недели COVID-19 не отступит

Этого момента ждут все. Лето. Людям хочется на отдых, на Байкал. Ограничительные меры в регионе пока не отменяются.

- Соблюдение всех мер предосторожности сейчас как никогда актуально. Настаиваю на постоянном мониторинге лиц, находящихся на карантине. Муниципалитетам необходимо усилить дезинфекцию общественных пространств и транспорта, - сказал на заседании оперштаба глава области Игорь Кобзев.

И это действительно необходимо, чтобы справиться с болезнью.

-Ждать быстрого спада уровня заболевания нереально. Это будет происходить постепенно. И нам надо готовиться к тому, что ближайшие пару недель будут очень напряженными, - сказала Елена Голенецкая. – Нужно еще раз сказать людям о необходимости соблюдать меры предосторожности, прежде всего – носить маски и соблюдать дистанцию.

Коронавирус в Иркутске, 19 июня:проверено здоровье каждого 140-го жителя Приангарья

Сегодня в Иркутской области все 9 лабораторий, в которых делают тесты на коронавирус, работают в 2-3 смены. Ежедневно, по данным Минздрава региона, делается до 3 900 исследований на COVID 19.

-Уже обследовано 174 тысячи жителей региона, им сделано 186 тысяч исследований, - говорит начальник Управления медицинской помощи Минздрава Иркутской области Ольга Дертышникова.

На сегодняшний день проверено здоровье каждого 140-го жителя Иркутской области. Это достаточно высокий показатель как для Сибири, так и для страны в целом. И обследования продолжаются.