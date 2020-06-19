«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи Юлии Друниной о войне - на слуху у всех
«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.
Стихи советской поэтессы Юлии Друниной во время Великой Отечественной войны поддерживали и в бою, и в тылу. Ведь она сама, прибавив в документах год возраста, 16-летней девчонкой пошла санитаркой на фронт, и на бумагу перекладывала свои переживания и чувства. Эти строки, рожденные войной, до сих пор на слуху у всей страны:
«Хочу, чтоб как можно спокойней и суше
Рассказ мой о сверстницах был…
Четырнадцать школьниц — певуний, болтушек —
В глубокий забросили тыл…»
Воспоминания о Великой Отечественной войне, стихи и песни, посвященные 1940-м - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».
«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи Юлии Друниной
ИСТОЧНИК KP.RU
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