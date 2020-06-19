Каждый десятый из тех, кто уезжает из Иркутской области, хочет сделать карьеру

Каждый год местные жители уезжают из Приангарья. Конечно, многим комфортно и здесь - Байкал рядом, природа красивая, да и как малую родину не любить! Но статистика вещь упрямая: в течение 20 лет Иркутскую область покинули тысячи человек в поисках заработка, ради образования или по семейным причинам.

А вот на постоянное жительство к нам перебираются реже. С 2000 по 2015 год население Иркутской области ежегодно убывало из-за миграции на 5 - 6 тысяч. А к 2019-му этот показатель вдруг уменьшился до 3,2 тысячи. То есть из региона стали меньше уезжать и больше возвращаться?!

- Наши земляки перебираются в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, - поясняют в Иркутскстате. - Из субъектов с комфортным теплым климатом предпочитают Краснодарский край. Из сибирских регионов - Красноярский край и Новосибирскую область. Из всех выехавших каждый десятый покинул свой регион из-за работы.

Увы, но из Приангарья в основном уезжает молодежь. И это закономерный процесс, ведь в Москве и Санкт-Петербурге больше возможностей для развития, нежели в регионах.

- Иркутскую область покидают три категории молодежи. Самая многочисленная - лучшие выпускники школ, 100-балльники ЕГЭ. Перспективные ребята поступают в самые престижные вузы страны, и только единицы возвращаются домой после учебы, - рассказывает «Комсомолке» декан социального факультета Института социальных наук ИГУ, кандидат философских наук, доцент Евгения Гольцова. - Далее - студенты, окончившие в Иркутске бакалавриат. Многие из них переезжают в столицы ради обучения в магистратуре. Ну и третья группа - молодые специалисты, которые стремятся реализовать себя, найти работу с высокой зарплатой. В той же Москве они смогут зарабатывать порядком больше, чем в Сибири.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Однако в последние годы отток молодых кадров сократился. Выпускники школ и вузов Приангарья стали меньше думать о переезде. Почему? Оценили свои шансы и решили, что учеба и жизнь в столице дастся слишком тяжело. Они спокойно учатся в Иркутске и остаются здесь работать. Более того, молодые специалисты, получив образование в других городах, стали чаще возвращаться в Приангарье.

Общую картину серьезно сгладило то, что в 2019 году в Приангарье массово поехали жители стран СНГ и дальнего зарубежья. Прирост по международной миграции был 4151 человек. Это довольно много. Среди них есть гастарбайтеры, приехавшие на заработки из-за экономических сложностей у себя на Родине, и небольшая доля наших соотечественников - русскоязычные граждане из других стран. Почему так много именно сейчас? Ответ на этот вопрос эксперты дать затрудняются. По всей видимости, в Сибири больше шансов заработать.

- В России их принимают по специальным программам, выплачивают подъемные, причем в сибирских регионах суммы выше, - говорит Евгения Гольцова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переезжают ближе к Иркутску

Сибиряки охотно мигрируют и внутри Приангарья. Из деревень и сел - в города, из отдаленных районов - поближе к областному центру. Так, самым популярным стал Иркутский район: поселок Маркова, села Урик и Хомутово, деревня Грановщина.

- В этих территориях активно ведется малоэтажное строительство, приобрести здесь частный дом или квартиру в таунхаусе намного дешевле, чем в городе, - объясняет декан сибирско-американского факультета ИГУ, доктор экономических наук Надежда Грошева. - Кроме того, появилась мода на переселение в загородное жилье, где лучше экология и есть свой земельный участок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.