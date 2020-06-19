Сибирячка отсудила 300 тысяч за салфетку, оставленную в животе во время операции

- Видела подобные истории по телевизору, но не думала, что такое произойдет со мной, - тяжело вздыхает 49-летняя Елена Коробкина из Бодайбо.

В феврале 2019 года ей делали операцию в районной больнице. Через несколько дней сибирячка ощутила неладное: будто в животе, когда она поворачивается на бок, что-то падает. Но тогда этому не придали значения. А к лету Елена почувствовала себя плохо.

- Поднялась высокая температура, начало болеть в левом боку, - рассказывает женщина. - Обратилась к врачу и меня снова положили в больницу. Девять раз сделали УЗИ, но оно ничего не показывало! Только после рентгена догадались, в чем дело. И… спустя месяц перевели в хирургию!

Когда врачи вскрыли брюшную полость, то увидели там… марлевую салфетку. По словам Елены, она как бинт, размером метр на семь сантиметров. За полгода, которые женщина проходила с салфеткой в животе, началось воспаление.

- В итоге мне вырезали часть кишечника и признали инвалидом III группы, - говорит сибирячка. - Теперь жду, когда закончится пандемия, чтобы поехать в Иркутск на операцию по восстановлению.

Несмотря на инвалидность, женщина продолжает работать. Она бухгалтер, одна воспитывает сына-школьника, поэтому даже из-за проблем со здоровьем не может позволить себе опустить руки. И отстаивать свои права тоже решила сама. Для этого обратилась в прокуратуру. Факт подтвердился. Суд также встал на сторону сибирячки. Вердикт таков: больница должна будет выплатить Елене утраченный заработок - 13 тыс. рублей и компенсацию морального вреда - 300 тыс. рублей.

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