Пьяный водитель бетономешалки, из-за которого погиб человек, пойдет под суд

Эта автомобильная авария произошла ровно год назад, 21 июня 2019 года на улице Костычева в Иркутске. Около 22 часов вечера там столкнулись бетономешалка «Isuzu B330» и «Toyota Land Cruiser».т удара японский джип превратился в груду искореженного металла. Как выяснилось, 44-летний водитель бетономешалки был пьян.

- В результате аварии 65–летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, 14-летнюю пассажирку доставили в больницу, - напоминают обстоятельства аварии в ГУ МВД по Иркутской области.

На месте аварии завязалась массовая драка. Родственники погибшего водителя, приехав на место трагедии, в отчаянии набросились на пьяного, за которого тоже вступились. Остановили потасовку сотрудники полиции.

Сейчас расследование дела завершено. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей и очевидцев, провели экспертизы. Материалы переданы в суд. Обвиняемый, водитель бетономешалки, ответит за ДТП, совершенное в пьяном виде, из-за которого погиб человек. Максимальное наказание по этой статье 12 лет.

Драка между родственниками погибшего и пьяным водителем миксера. Фото: группа "ДТП 38RUS"