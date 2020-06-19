2020-06-19T08:57:41+03:00
Общество

«Конституция - это я!»: викторина и замечательные призы

«Комсомолка» создает праздничную атмосферу
Дарья АМУРСКАЯ
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Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Придя на избирательные участки, жители региона смогут принять участие и в викторине на знание основных положений Конституции РФ, которую организует «Комсомольская правда». Обладатели счастливых билетов получат замечательные призы.

Положение о викторине

- Мы хотим еще раз напомнить, что газете «Комсомольская правда» исполнилось 95 лет, и все эти годы она была вместе со страной, со своим народом. Возможно, это звучит пафосно, тем не менее это правда. И поэтому в рамках исторического события, участниками которого нам всем предстоит стать, мы хотим создать атмосферу праздника, - сказал Станислав Гольдфарб, директор Иркутского филиала «Комсомольской правды», доктор исторических наук, профессор.

Цель проекта «Конституция - это я!» - просветительская деятельность по основным положениям Конституции РФ, а также пропаганда и привлечение внимания жителей Иркутской области к изменениям, вносимым в Основной Закон страны, формирование интереса к значимым событиям России и родного региона.

В дни голосования по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля, жители Иркутской области от 18 лет смогут получить буклеты с вопросами. Каждый буклет имеет свой уникальный номер. Розыгрыши будут проводиться ежедневно. За процессом призван следить оргкомитет. Кому выпал счастливый номер, можно будет узнать на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, телеканалах ТиВиСи и АИСТ.

Победители получат один из замечательных призов, в числе которых три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты. Награждение состоится 8 июля в Иркутске и будет сопровождаться большим онлайн-концертом.

Виталий Барышников, заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска и член оргкомитета викторины, отметил, что и голосование, и участие в розыгрыше призов - дело добровольное.

Виталий Барышников отметил, что статус культуры важно закрепить в главном документе страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виталий Барышников отметил, что статус культуры важно закрепить в главном документе страны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если кто-то проголосует да еще и призы получит, то это же хорошо. У людей будет настоящий праздник. Нам этого сейчас очень не хватает, - сказал Виталий Барышников.

Говоря о поправках в Конституцию, он обратил внимание на изменения, связанные с социальными гарантиями и уточнением статуса культуры, как уникального наследия многонационального народа, поддерживаемого и охраняемого государством.

- Важно, чтобы это было прописано в Конституции. Да, есть федеральные законы, но, я считаю, что любое государство отличается от другого не только территорией, но и культурой. А потому к культуре нужно относиться не как к сфере услуг, а как к основе российской идентичности. И если это будет закреплено в Основном законе страны, то отношение к данной сфере, как к чему-то необязательному, неглавному, изменится. Сегодня, в условиях распространения коронавирусной инфекции, мы видим, как пострадали сферы культуры, спорта, туризма, общественного питания. А это как раз то, что формирует социальное самочувствие и вообще облик городов, регионов. Поэтому статус культуры важно закрепить в главном документе, а дальше уже реализовывать то, что задекларировано, на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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