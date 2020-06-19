Где иркутяне смогут отдохнуть на море с 1 июля 2020: цены, маршруты

Иркутяне планируют лето. Размышляют, куда можно поехать отдыхать, чтобы и солнцем «зарядиться» как следует,власти и на пляже полежать, и искупаться, и подлечиться по возможности. И главное — не попасть на двухнедельную самоизоляцию. Пока можно рассчитывать только на российские курорты. «Комсомолка» выяснила, как ситуация на Черном море и как легально, с комфортом отдохнуть на Байкале ( Ольхон пока закрыт).

Крым: собираем чемоданы

В Крыму официально курортный сезон открыли с 15 июня. Но только для своих. А отдых для всех местные власти разрешают с 1 июля.

С 15 июня запускается туризм для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Загадочный термин «межсубъектовый» переводится на русский просто — можно приезжать всем. Тем более, что ограничения на въезд в Крым сняты еще 15 июня. Уже несколько дней как туристов не ждет обсерватор . А с 1 июля на прием желающих отдохнуть на побережье распахнут свои двери отели, гостиницы. Есть одна закавыка. Если в отеле окажется хоть один больной коронавирусом, место отдыха закроют на карантин с постояльцами вместе на две недели. Правда, оплачивать эту роскошь туристу не придется — все за счет заведения.

А это значит, что можно спокойно позагорать и покупаться. Уже открыты рестораны и кафе, которые до этого обслуживали клиентов на открытых площадках, либо по доставке.Итак, самый доступный на данный момент курорт для сибиряков – это Крым.

Сочи и Геленджик ждут отдыхающих с 21 июня

Гостиницы в Краснодарском крае заработали с 12 июня, но с ограничениями — до 50 номеров. А сейчас их открывают полностью.

Гостиницы, пансионаты, санатории в Краснодарском крае открываются с 21 июня без ограничений по номерному фонду и площади. Со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Хотя отдыхающих волнует в основном море и сами гостиницы, за покупками здесь тоже можно будет сходить. Начинают работу и торгово-развлекательные центры. Но вот кино смотреть придется в своем номере. Общепит и развлечения в ТРЦ останутся закрыты. Но без завтраков, обедов и ужинов отдыхающие не останутся в любом случае. В отелях об этом позаботятся. А в ресторанах есть еда на вынос.

КСТАТИ

Едем в Бурятию

Уже почти месяц, с 1 июня, местные гостиницы и турбазы работают для своих. Но на 1 июля санатории, курорты Бурятии уже продают путевки на отдых . По планам министерства по туризму республики с этой даты они открываются для всех.

ЦЕНЫ

Сколько стоят билеты на самолет и поезд:

Билет на самолет на одного из Иркутска до Симферополя, Сочи и Анапы на 1 июля обойдется в сумму от 12 тысяч рублей (в эконом-классе, с пересадкой).