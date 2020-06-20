Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июня: идет запись на бесплатное тестирование на антитела

Коронавирус в Иркутске, 20 мая. Число случаев заболевания в регионе подходит к 5, 5 тысячам, на лечении находятся около 3, 5 тысяч жителей. Выздоровели уже около 1800 из этого числа. Не очень много, но уже больше трети заразившихся, а еще несколько дней назад этот показатель был в районе 26%. К сожалению, умерли, по данным, известным накануне, уже 52 человека, при этом 28 из них — от обострений хронических заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 20 мая: тестирование на антитела начнется в начале июня

О том, что Иркутск попал, вместе с Москвой, Петербургом, Тюменью и Хабаровском, в число регионов страны, где будут проверять уровень «популяционного» иммунитета, начали говорить еще месяц назад. Сейчас уже все решено окончательно и определено время, когда будут брать анализы — начало июля. Заявления от желающих принимаются сейчас, надо заполнить небольшую анкету, где уточняют, не диагностирован ли коронавирусу вас или у ваших близких, возраст, отношение к самоизоляции.

Массовое тестирование организуется методом отбора среди подходящих анкет необходимого количества жителей по всем возрастным группам, включая детей до 18 лет. Тем,кого выберут, на электронную почту придет приглашение. После тестирования выяснится, есть у вас антитела к инфекции или нет. Если есть — значит, вы где-то уже «пересеклись» с ним, получили вирус в малой дозе и организм выработал иммунный ответ. К слову, по исследованиям такого рода, которые Роспотребнадзор уже провел в других регионах, средний процент коллективного иммунитета -14%. Посмотрим, какова будет ситуация в Иркутске.

«Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, выявления особенностей эпидемического процесса, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19» - уточняют в Роспотребнадзоре.

Определиться с желанием сдать анализы и заполнить анкету нужно до 29 июня.

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Коронавирус в Иркутске, 20 мая: в городе дважды в день моют сквер Кирова

Сквер Кирова, ул. Ленина и Карла Маркса — самые посещаемые в Иркутске. Сейчас, после того, как открылись практически все предприятия, кроме общепита, туризма и развлечений, по ним снова льется людской поток.

«- На территориях с повышенным пешеходным трафиком проводится двукратная дезинфекция, например, так делаем в сквере им. Кирова, в скверах у памятников Ленина и Горького, а также на других центральных территориях, – говорит начальник департамента городской среды Марина Шевела. – Обработка производится безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

А всего обработка проводится на 82 территориях Иркутска, общей площадью более 410 тыс. кв. метров.

Коронавирус в Иркутске, 20 мая: смертность от коронавируса в Иркутской области составляет 0,56%

Гибель людей от коронавируса, как и от обострения других болезней на его фоне -тема болезненная. Но федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом эти показатели проанализировал.

Итак, показатель летальности коронавируса в Приангарье составляет 0,56%. Это третий показатель в СФО среди регионов с низкой смертностью от коронавируса. С прошлой недели он уменьшился на 0,01 пункт за счет роста числа выявленных случаев.

Самый высокий показатель летальности коронавируса среди регионов Сибири — в Новосибирской области. Здесь коэффициент составил 1,34%. Однако даже здесь этои показатель летальности не превышает общероссийский — 1,37% .

По данным центра, единственным регионом СФО, где нет ни одной смерти от коронавируса стала республика Алтай. Таких регионов в России всего четыре, это еще Сахалинская и Курганская области и Ненецкий автономный округ. На второй строчке рейтинга регионов с низкой смертностью в Сибири (и на пятой в общероссийском рейтинге, сразу после регионов с нулевой смертностью) — Тува (0,10%).

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июня.