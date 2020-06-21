Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 июня: в областном центре больше 2, 5 тысяч заражения

Коронавирус в Иркутске, 21 июня. Буквально сегодня должно быть принято решение о том, на каких условиях, с какими изменениями, будут продолжены ограничительные меры. Сегодня ситуация такова, что число больных коронавирусом вырастает ежедневно, сегодня их уже около 5, 5 тысяч и половина из них — в областном центре. Выздоровевших по прежнему треть — около 1900.

Коронавирус в Иркутске, 21 июня: количество больных за неделю выросло в 1, 4 раза

Данные проанализировал информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Эти данные дают возможность специалистам понять, как быстро распространяется COVID 19 в разных территориях.

Так,в Иркутской области за прошедшую неделю поставили 1295 диагнозов, это немного, но больше, чем неделей раньше. Аналитики скрупулезно подсчитали — прирост составил 35%, рост в 1, 4 раза. Надо сказать, что этот показатель сейчас все-таки ниже, чем в начале июня. Это позволяет рассчитывать, что регион уже на пике эпидемии или близко подошел к нему. Тем более, что проверены на коронавирус уже около 190 тысяч жителей региона ( ежедневно делают около 3, 5 тысяч анализов). К концу следующей недели можно будет говорить о том, что исследовали на COVID 19 каждого десятого.

Так же выросли показатели заболеваемости в Туве и Томской области. Впрочем, абсолютно во всех регионах Сибири прирост был выше 1, 1 раза (это -средний показатель по России). А более всего увеличилось число заболевших в республике Алтай — в 1, 5 раза. А вот в Кемеровской и Новосибирской областях, в Хакасии, в Красноярском и Алтайском крае рост случаев составил 1, 2 раза.

Коронавирус в Иркутске, 21 июня: в каких регионах страны болеют больше

Увы, рассматривая карту распространения коронавируса в стране, понимаешь - в европейской части России инфекция в самом деле отступила. А вот на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняет высокие темпы.

По данным управлений Роспотребнадзора регионов Сибири, на долю СФО приходится уже около тридцати тысяч случаев коронавируса. В больницах 10 республик, краев и областей региона находятся сейчас десять тысяч человек.

И именно благодаря тому, что рост в азиатской части страны продолжается, на первых местах в общероссийском рейтинге прироста случаев заболевания — республика Алтай — плюс 53%. Также в тройке «антилидеров» — Сахалинская область (47%) и Республика Коми (39%).

В 16 регионах страны прирост заболевших не превышает 10%. Эти территории, среди которых прежде всего Москва, Калмыкия, Биробиджан, Санкт-Петербург, Рязань, Ярославль, юг страны можно назвать самыми благополучными. Там активно снимаются все ограничения.

Все регионы Сибири можно отнести в категорию, где со снятием ограничений надо погодить. И все же с показателями 18-19% роста в список 45 относительно благополучных вошли Новосибирская область, Алтайский край, Хакасия, Красноярский край. В этом же перечне и соседняя Бурятия — плюс 16%. Это позволяет республике открывать туризм.

Иркутская область попала в третий перечень — тех территорий страны, где рост заболеваемости от 21 до 50% и где далеко не пройден пик заболеваемости. С Приангарьем в этом списке такие сибирские регионы, как Омскаяи Томская области, Кузбасс и Тува.

С другой стороны, все говорит о том, что скоро заболеваемость начнет падать. Пока же регион по-прежнему удерживает позиции в первой десятке по числу заболевших за сутки.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 июня