Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 июня: самоизоляцию продлили, 13 медиков получили ордена и медали

Коронавирус в Иркутске, 22 июня. Случаев коронавируса в регионе около 5, 7 тысяч человек. На лечении в стационарах и дома, в зависимости от тяжести заболевания, находятся около 3,6 тысяч жителей региона. Количество больных в Иркутске растет быстрее, чем в других территориях региона и приблизилось к 2, 7 тысячам человек ( обновляется). Главным событием накануне стало сообщение о том, что режим самоизоляции продлевается.

Коронавирус в Иркутске, 22 июня: режим самоизоляции продлен до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня. И в этом решении мы не одиноки. Сибирские регионы, оказавшиеся к концу июня "локомотивом" коронавируса ( в среднем за неделю в округе стало на 25% больше больных, в Иркутской области, по данным Центра мониторинга коронавируса - на 35%) вынуждены принимать такие решения.

Оно ожидалось и в Иркутске. Коронавирус всю неделю набирал обороты и мало кто предполагал, что будет иначе. Однако есть и хорошая новость - число выздоровевших перевалило за 2 тысячи человек. И их уже точно больше трети заболевших.

А ТАСС, опираясь на данные федерального Роспотребнадзора, приводит карту, из которой следует, что коэффициент распространения инфекции в регионе ниже единицы. Это значит, что темп передачи болезни не очень высок. Хотя, к сожалению, пока он выше уровня второго этапа снятия ограничений..

Коронавирус в Иркутске, 22 июня: 13 врачей награждены орденами Пирогова и медалями Луки

Это новые медицинские награды, учрежденные в стране 19 июня в честь знаменитых врачей - хирурга Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. В числе своих коллег за большой вклад в борьбу коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга получили награды и 13 медиков - врачей, медсестер, сотрудников медучреждений из Иркутска, Ангарска, Братска... Еще 28 их коллег получили почетные грамоты и благодарности президента России.

Поздравляем!

Познакомиться с полным списком награжденных медиков региона, чтобы поздравить их лично, можно здесь

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 июня.