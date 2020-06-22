Олимпиаду отменили, но тренировки продолжаются: спортсмены из Иркутской области готовятся к стартам на самоизоляции

С 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио должны были состояться XXXII летние Олимпийские игры. Однако в этом году традиционный международный праздник спорта пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, захватившей весь мир. Так что атлетам, которые уже начали готовиться к стартам, пришлось отложить тренировки. Мы поговорили с кандидатами на попадание в сборную России из Иркутской области и узнали, трудно ли им держать себя в форме, сидя дома.

Артем Черноусов, многократный призер чемпионатов мира и Европы, чемпион Европейских игр по стрельбе:

- К переносу Олимпиады отношусь спокойно - это ведь делается из соображений безопасности. К тому же появилась возможность получше подготовиться к будущим стартам. Вообще, самоизоляция для меня - это как длительный отпуск. Конечно, дома я также нахожу возможности для тренировок. Например, целюсь из пистолета в стену и щелкаю вхолостую, без выстрела. Также использую специальный тренажер СКАТТ - это российская разработка с оптическим датчиком, которая отлично имитирует стрельбу. Но, конечно, после снятия ограничений я сразу же вернусь к занятиям в стрелковом клубе.

Кстати, Артем часто ездит на соревнования по стрельбе и привозит оттуда огромное количество медалей. Незадолго до самоизоляции он успел завоевать еще один престижный трофей.

- До пандемии успел съездить в Польшу на чемпионат Европы и выиграл золото, - продолжает Артем. - Причем это произошло за месяц до того, как границы закрыли. После я съездил на сборы с национальной командой. Скажу, что всегда стремился к тому, чтобы попасть на Олимпиаду, поэтому включение в список кандидатов в олимпийскую сборную не было для меня неожиданностью. Готовиться к Играм начал еще с конца 2019 года.

Екатерина Букина мечтает снова попасть на ИгрыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Екатерина Букина, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио де Жанейро, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр по вольной борьбе:

- Сейчас все спортсмены находятся в одинаковом положении. Все закрыто: и спортзалы, и фитнес-клубы. Так что приходится заниматься дома или на улице с использованием инвентаря, который можно купить самим. Конечно, при тренировках в таких условиях я не смогу выйти на пик формы, но каждый день стараюсь держать мышцы в тонусе и лечить кое-какие старые травмы.

Попасть на Олимпийские игры во второй раз было главной целью для Екатерины Букиной. Ее уже включили в список кандидатов в национальную сборную. Оставалось только получить лицензию, подтверждающую возможность принять участие в турнире, а для этого нужно было хорошо выступить на международном турнире в Будапеште. Но в последний момент коронавирус нарушил планы атлетов: за неделю до начала соревнований границы закрыли и все борцы оказались на самоизоляции, не успев получить заветный документ.

- Конечно, это было неожиданно. Все-таки Олимпиада - это такое событие, которого ждут 4 года. У всех спортсменов уже есть планы на подготовку, и вдруг все резко переносится, - размышляет Екатерина. - Но это вопрос здоровья всего человечества. Поэтому к данной ситуации нужно подойти по-спортивному спокойно и с пониманием.

Таким образом, хоть спортсмены из Иркутской области и находят возможности для тренировок в домашних условиях, они все равно с нетерпением ждут снятия режима самоизоляции, чтобы начать полноценно готовиться к Олимпийским играм в следующем году. Ну а нам остается только пожелать им удачи и считать дни до начала международного турнира, чтобы с удовольствием болеть за наших, прильнув к экранам телевизоров.

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В конце 2019 года Министерство спорта Иркутской области опубликовало список спортсменов, которые стали кандидатами на попадание в состав национальной команды. Помимо Артема Черноусова и Екатерины Букиной в его состав вошли боксер Сергей Ярулин, дзюдоистки Ирина Долгова и Алеся Кузнецова, тхэквондист Роман Кузнецов и легкоатлетка Ангелина Жук-Краснова. Также в резерве находятся пловчиха Наталья Можина и легкоатлетка Алена Лутковская.

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Переносили ли раньше?

Случай с переносом Олимпиады в 2020 году далеко не единственный. Первый раз Игры не состоялись по плану в 1916 году - тогда они должны были проходить в Берлине. Причиной отмены стало начало Первой мировой войны. Турнир провели спустя 4 года в Антверпене. В следующий раз старты отменили в 1940 году - подготовку к Олимпиаде в Хельсинки свернули в связи с тем, что началась Вторая мировая война. По той же причине не состоялись Игры 1944 года в Лондоне. К слову, он же принял следующую Олимпиаду в 1948 году. После этого вплоть до 2020 года порядок проведения международных соревнований раз в 4 года не нарушался.